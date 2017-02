Kans op compensatie voor te hoge rente consumptief krediet

De kans op compensatie voor te veel betaalde rente op consumptief krediet is sinds 21 februari 2017 groter geworden. De Commissie van Beroep van het Kifid deed toen een – naar eigen zeggen – richting gevende uitspraak in een zaak waarin Stichting Geldbelangen een consument bij heeft gestaan. Het betreffende gezin was al bijna zes jaar bezig met een klacht tegen Interbank.

In 2016 wees de Geschillencommissie van het Kifid de klacht over te hoge rente nog af. Maar met steun van Geldbelangen ging de consument in beroep. En de Commissie van Beroep heeft nu gezegd dat Interbank te hoge rentes heeft gerekend en dat moet terug betalen aan de consument.

In het voorjaar van 2016 hadden Geldbelangen en consumentenprogramma Kassa de te hoge rentes die Interbank aan bestaande klanten rekende aan de kaak gesteld. Prof. Dr. Arnoud Boot verklaarde in een uitzending dat dergelijke rentes moreel verwerpelijk waren. Ondanks dat Interbank vond dat zij in het verleden niets fout had gedaan - omdat de rentes altijd binnen het wettelijk maximum waren gebleven - was de bank wel bereid om doorlopende kredieten met hoge rentes om te gaan zetten naar persoonlijke leningen met vaak lagere rentes. Geldbelangen begeleidde de zaken van ongeveer 150 consumenten die zo gemiddeld in de toekomst een voordeel behaalden van € 14.500.

Halverwege 2016 vond de Geschillencommissie van het Kifid in de betreffende zaak rentes van 10% tot 14% in tijden waarbij de spaarrente op ongeveer 0% stond niet onredelijk en onbillijk. Geldbelangen kom dit niet geloven en stapte naar de Commissie van Beroep. Deze heeft gesteld dat de bank geacht wordt de rente op de geld- en kapitaalmarkt te volgen. Het Kifid eiste van Interbank om te laten zien dat de bank dat in voldoende mate gedaan had. Maar Interbank kwam niet met gegevens over de brug. In deze casus bleek Interbank in 2009 wel een aanbod te hebben gedaan aan de consument voor een rente van 8,3%, terwijl de klant op dat moment tussen 10,5% en 12,1% betaalde. De Commissie van Beroep concludeerde hieruit dat Interbank de rente dus wel had kunnen verlagen maar dat nagelaten heeft. Overigens vindt het Kifid wel dat de consument schade had kunnen voorkomen door toen in te gaan op het voorstel en het niet gedaan heeft.

Richting gevend

Het Kifid zegt in een reactie dat deze uitspraak ook van belang kan zijn voor andere klanten met vergelijkbare renteverhogingen. Geldbelangen adviseert consumenten dan ook om een klacht in te dienen bij het Kifid. “Maar omdat je kunt leren als je verschillende dossiers naast elkaar legt, gaat Geldbelangen wel onderzoeken of een krachtenbundeling mogelijk is”, zegt Rob Goedhart, voorzitter van St. Geldbelangen.

Interbank moet per direct rente verlagen

Ook vandaag nog zijn er consumenten die onverklaarbaar hoge rentes betalen. Daarbij valt te denken aan een niveau boven de 9%. Dat is het niveau dat grootbanken hanteren op dit moment. Terwijl Interbank zelf al een aantal jaren adverteert met 4,5% - 5%. Geldbelangen vindt dat die rentes per direct naar beneden moeten. “Handhaven van hogere percentages dan 9% zal de schade alleen maar groter maken” is de mening van Rob Goedhart.

Tussenpersonen

Geldbelangen verwacht van tussenpersonen dat zij met deze uitspraak aan de slag gaan en hun klanten gaan begeleiden in het terug halen van teveel betaalde rente. “De AFM heeft ons verleden jaar gezegd dat wij consumenten niet meer mochten helpen omdat dit het terrein is van tussenpersonen, die met een vergunning werken die Geldbelangen niet heeft. Volgens de AFM zijn deze tussenpersonen uitstekend in staat de consument te bedienen. Welnu, aan de slag zou ik zeggen” aldus Goedhart. Hij voegt er aan toe dat als de tussenpersoon nu geen actie neemt hem dat mede aansprakelijk maakt voor eventuele schade.

AFM

Goedhart is diep teleur gesteld in de AFM. In 2000 is door de overheid besloten om vanaf dat moment één wettelijk maximum voor consumptief krediet in te stellen onafhankelijk van de hoogte van het bedrag. Voor grotere kredieten achtte de toenmalig regering de concurrentie dusdanig dat er geen exorbitante rentes gerekend zouden gaan worden. “Het tegendeel is nu door Geldbelangen aangetoond” zegt Goedhart. Hij vindt dat het op de weg van de gedragstoezichthouder AFM heeft gelegen om dat al eerder te constateren. Volgens Goedhart kun je niet van de consument verwachten dat die consument bij houdt of de bank hem wel of niet goed bedient. “De AFM kan in alle keukens van banken kijken en constateren dat er dingen gebeuren die niet juist zijn. En moet dan ingrijpen. Desnoods door aan het Ministerie van Financiën te melden dat regels niet werken en dat die veranderd moeten worden” aldus de voorzitter van Geldbelangen. Er aan toevoegend: “Feitelijk had het team van AFM-ers dat bezig is geweest om ons te beletten consumenten te helpen ingezet kunnen worden voor dit aspect”.