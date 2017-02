Pensioenbranche schetst gevaarlijk rooskleurig beeld AOW-leeftijd

Pensioeninstanties wekken onterecht de indruk dat de AOW-gerechtigde leeftijd voor bijna iedereen vastligt op 67 jaar en drie maanden. Deze onjuiste beeldvorming kan vergaande gevolgen hebben voor de consument. De AOW-leeftijd ligt namelijk niet vast maar is bij wet gekoppeld aan de - snel stijgende - levensverwachting. Dus veel mensen die plannen te stoppen met werken op hun 67ste hebben dan nog geen recht op AOW.

Dat betekent dat ze in de tussenliggende periode vaak tienduizenden euro's minder te besteden hebben dan het nu voorgespiegelde bedrag in pensioenberekeningen. Independer vindt de onrealistische berekeningen van de pensioeninstanties kwalijk voor de consument en roept de branche op om haar werkwijze te verbeteren. Pensioenadviezen moeten overeenkomen met een reële financiële toekomstverwachting voor de klant.

"Alleen een grote ramp houdt onze gemiddelde leeftijd nog stabiel"

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt op basis van trendonderzoek dat we gemiddeld steeds ouder zullen worden en dat hierdoor de geprognotiseerde AOW-leeftijd blijft oplopen. "Alleen als een grote ramp, zoals de Spaanse griep, ons land treft kan de gemiddelde leeftijdsverwachting misschien op dit niveau blijven", zegt Ruud Martens, algemeen directeur van Independer. Toch neemt een groot deel van de pensioenbranche de CBS-prognoses niet mee bij het informeren van de consument. Zelfs de website mijnpensioenoverzicht.nl (een initiatief van de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) neemt de prognoses niet standaard mee in haar belangrijkste rekenoverzichten. Deze site is een van de voornaamste informatiebronnen voor de pensioenbranche.

30-jarige krijgt waarschijnlijk pas AOW op z'n 72ste

Veel partijen werken met de momenteel gedefinieerde AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden. "Met alle financiële gevolgen voor de consument van dien", zegt Martens. "Als je spaart voor je pensioen om op je 67ste te kunnen stoppen met werken, is het een flinke klap als je nog drie, vier of zelfs vijf jaar moet wachten op je AOW-uitkering. Zo'n lange periode kunnen de meeste mensen financieel niet overbruggen, ook niet als een eventueel aanvullend pensioen al wel wordt uitgekeerd. Zo ontvangt iemand die deze zomer 30 wordt zijn eerste AOW-uitkering waarschijnlijk pas als hij 72 jaar is. Het CBS houdt zelfs rekening met de mogelijkheid dat dit nog een aantal jaren later wordt."

Zomaar een halve ton minder AOW

Independer ziet dat vooral veertigers zich momenteel verdiepen in hun pensioen. Iemand die nu 49 jaar is krijgt volgens de CBS-prognoses pas AOW op het moment dat hij 69 jaar en drie maanden oud is. Voor iemand die deze zomer veertig wordt, is dat zelfs pas bij 70 jaar en 9 maanden. Martens: "Mensen die ervan uitgaan te stoppen op hun 67ste moeten dus nog jaren wachten op een volledige oudedagsvoorziening. Een alleenstaande heeft tijdens die periode een dikke duizend euro per maand minder te besteden dan wat hem nu vaak wordt voorgespiegeld. Een totaalbedrag van 30 tot 40 duizend euro is geen uitzondering. Voor een echtpaar kan het zomaar een halve ton of meer schelen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van hun situatie. Zo krijgen ze de tijd om na te denken over alternatieven of om hun wensen bij te stellen."

Independer wil duidelijkheid voor de consument

Independer maakt zich zorgen over de manier waarop mensen worden geïnformeerd over hun oudedagsvoorziening. Omdat aanpassingen in de branche vaak lang op zich laten wachten wil Independer direct duidelijkheid bieden aan de consument. Daarom kun je op de website van Independer checken wat je verwachte AOW-leeftijd is en kun je ook berekenen of je kunt stoppen met werken wanneer jij dat wilt.

De AOW is het basispensioen dat de overheid verstrekt aan iedereen die in de vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. Daarnaast hebben veel mensen een aanvullend pensioen, meestal vanuit de werkgever. De hoogte en het ingangsmoment daarvan variëren.

