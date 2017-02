Welke partij is uw stem waard?

De afgelopen jaren heeft de politiek zich op vele terreinen indringend beziggehouden met de beroepsgroep van financieel dienstverleners. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk en het beloningsbeleid zijn daar voorbeelden van. Met de verkiezingen in zicht is het tijd om de balans op te maken en uzelf de vraag te stellen: welke partij is mijn stem waard?

Om de financiele dienstverlener te helpen deze vraag te beantwoorden, blikt CFD terug naar het stemgedrag van de verschillende politieke partijen, t.a.v. moties die de afgelopen vier jaar van grote invloed zijn geweest op de branche van financieel dienstverleners.

Ingediende Moties

24-09-2013 motie-De Vries (VVD) - Koolmees (D66)

29507-118: Versoepeling vakbekwaamheid

Voor gestemd door: VVD, D66, PVV, SGP, CDA, CU, 50Plus, PvDA.

De Motie is aangenomen.

Tegen gestemd door: Groen Links, SP, PvdD

*** Gedurende het overleg concludeerden de branche-organisaties dat minister Dijsselbloem (PvdA) geen uitvoering gaf aan de motie en staakten het overleg. De minister bleef doof voor de standpunten van de brancheorganisaties en drukte de PE-examens door ***

24-09-2013 motie-Van Dijk (PVV)

29507 nr.119: Heroverweging PE-examens

Tegen gestemd door: PvdA, VVD, CU

De motie is verworpen.

Voor gestemd door: PVV, CDA, SGP, 50Plus, D66, Groen Links, PvdD, SP.

10-06-2015 motie-De Vries (VVD) - Omtzigt( CDA)

32545 nr. 29: Verlenging PEPlus-termijn tot 01-01-2017

Voor gestemd door: VVD, CDA, PVV, Bontes-Van Klaveren, CU, Houwers, Klein, Kuzu-Ozturk, 50Plus, Van Vliet.

De Motie is aangenomen.

Tegen gestemd door: PvdA, SP, Groen Links, D66, PvdD

10-06-2015 motie- De Vries (VVD)

32545 nr. 30: Ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen PE(Plus) examens

Voor gestemd door: VVD, PVV, CDA, Bontes-Klaveren, CU, SGP, Houwers, Klein, Kuzu-Ozturk, 50Plus, Van Vliet, D66, Groen Links, PvdD

De motie is aangenomen.

Tegen gestemd door: PvdA, SP

14-12-2015 motie-Bruins Slot (CDA)

34000 XVI nr87: Uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen

Voor gestemd: CDA, D66, PVV, CU, SGP, 50Plus, Groen Links, Kuzu-Ozturk, PvdD, SP.

De motie is verworpen

Tegen gestemd door: VVD, PvdA, Bontes-Van Klaveren, Klein

14-12-2015 motie-Van Gerven(SP) - Voortman (GL)

33895 nr.14: Uitbreiding van het provisieverbod voor vergelijkingssites zorgverzekeringen

Voor gestemd: SP, Groen Links, PvdD, PVV, Kuzu-Ozturk

De motie is verworpen

Tegen gestemd door: VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, 50Plus.

14-12-2015 motie-Van Gerven (SP)

33895 nr 10: Het mogelijk maken om het hele jaar door van zorgverzekeraar te kunnen wisselen

Voor gestemd: SP, PvdD, Kuzu-Ozturk

De motie is verworpen

Tegen gestemd door: VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, SGP, 50Plus, Groen Links

Kijkend naar bovenstaand stemgedrag, concludeert CFD dat het vooral de VVD en het CDA zijn geweest die de afgelopen 4 jaar zich het meest voor het intermediair hebben ingespannen. Aukje de Vries (VVD) heeft de meeste moties ingediend, maar bij de meest impactvolle motie '29507 nr.119- afschaffen PE-examens' heeft ze tegengestemd, daar waar het CDA heeft voorgestemd. Hierdoor heeft CFD niet de VVD maar het CDA tot meest intermediairvriendelijke partij benoemd.

Tevens is het zeer ernstig om te constateren dat de PvdA en de SP het intermediair zelfs niet willen ontzien indien men door een ernstige ziekte of een onvoorzien voorval, niet in staat is om aan de PE-verplichtingen te voldoen. Ook al bent u doodziek, u kunt wat hen betreft barsten.

Hopelijk helpt bovenstaande terugblik u om bij de komende Tweede Kamer verkiezingen een wel overwogen keuze te maken op welke partij u gaat stemmen.