WoonKieskompas toetst politieke standpunten over wonen

WoonKieskompas van Vereniging Eigen Huis laat de standpunten van politieke partijen zien over kwesties zoals verplichte energiebesparing in huis, windmolens in woonbuurten of de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren en huurders die het woonbeleid van politieke partijen belangrijk vinden kunnen de verschillende politieke standpunten toetsen aan hun eigen opvattingen op eigenhuis.nl/woonkieskompas.

WoonKieskompas is ontwikkeld door Kieskompas en is onafhankelijk en wetenschappelijke beproefd. Politieke partijen die in de peilingen op tenminste één Kamerzetel staan hebben de stellingen ontvangen. De stellingen in WoonKieskompas staan los van de standpunten van Vereniging Eigen Huis.

Oproep aan de politiek

Vereniging Eigen Huis roept politieke partijen in haar verkiezingspamflet op duidelijkheid te geven over de woningmarkt. In 'Ruimte voor de burger' noemt de vereniging vijf punten waarover de politiek zich over moet uitspreken.

Roep de nieuwe woningnood een halt toe: de vereniging wil dat de overheid gemeenten opdraagt om extra woningen te bouwen. Verlaag de drempels op de woningmarkt: huizenkopers moeten meer ruimte krijgen om een hypotheek af te sluiten binnen de grenzen van veilig lenen. Zorg voor een eerlijke en kansrijke energietransitie: help mensen met praktische ondersteuning en goede duurzame financiële regelingen. Geef bewoners het voortouw bij veranderingen in de wijk: regel dat bewoners inspraak krijgen als hun leefomgeving verandert door bijvoorbeeld windmolens. Wees solidair met Groningen: zorg dat gedupeerden in het Groningse gaswinningsgebied direct hulp krijgen met een goede schade- en compensatieregeling.

Het WoonKieskompas van Vereniging Eigen Huis en de oproep aan de politiek staan op www.eigenhuis.nl/woonkieskompas