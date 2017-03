Zakelijke dienstverleners optimistisch

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners bereikte begin 2017 het hoogste niveau sinds 2008. De omzetgroei in 2016 en positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2017 droegen bij aan het optimisme. In het vierde kwartaal van 2016 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening met 4,2 procent wel minder hard dan in het derde kwartaal. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.

Het vertrouwen onder de zakelijke dienstverleners is verder verbeterd. Aan het begin van 2017 kwam het ondernemersvertrouwen uit op 17,8, de hoogste stand in 8 jaar. Het ondernemersvertrouwen is sinds eind 2013 onafgebroken positief. De ondernemers oordeelden begin 2017 positiever over de gerealiseerde omzet en het economisch klimaat dan een kwartaal eerder. Ook waren de ondernemers positiever over hun omzetverwachting voor lopende, eerste kwartaal van 2017. Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening is op dit moment groter dan in het bedrijfsleven als geheel.

Omzet stijgt ruim drie jaar op rij

De omzet van de zakelijke dienstverleners steeg in het vierde kwartaal van 2016 met 4,2 procent en nam daarmee ruim drie jaar op rij toe. Na een piek in het derde kwartaal van 2015 zwakte de groei wel geleidelijk af. De zakelijke dienstverleners behaalden in 2016 met een groei van 5,6 procent op jaarbasis dan ook een mindere omzetgroei dan in 2015 (7,8 procent).

Behalve in de beveiligings- en keuring- en controlebranches groeide de omzet in alle branches van de zakelijke dienstverlening in het vierde kwartaal van 2016. Wel steeg de omzet in de meeste branches minder hard dan in het derde kwartaal. Architecten presteerden met een omzetstijging van bijna 12 procent het best van alle zakelijke dienstverleners. Sinds eind 2014 krabbelen de architecten langzaam op uit de crisis, maar hun omzetniveau ligt nog bijna 45 procent lager dan in het topjaar 2005.