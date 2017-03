Nieuwe ronde renteverlagingen op komst?

SNS Bank, Rabobank en ABN Amro passen tarieven aan. Vorige week maakten Argenta, SNS Bank en Rabobank renteverlagingen bekend; ook MUNT Hypotheken en ABN Amro hebben inmiddels een verlaging aangekondigd. Dat kwam als een verrassing na het hoge aantal renteverhogingen van de week daarvoor.

Renteontwikkelingen

Toch lijkt het een logische ontwikkeling gezien het feit dat de rente op de kapitaalmarkt, die geldt als maatstaf voor de hypotheekrente, al vier weken op rij daalt. Afgelopen vrijdag werd zelfs de laagste stand sinds eind december bereikt. Sinds eind 2016 zijn met name de 5- en 10-jaars tarieven door de diverse aanbieders verhoogd, waardoor er nu zeker ruimte lijkt te zijn voor verlaging van de hypotheekrentes. Door het aantrekken van een nieuwe investeerder biedt Merius Hypotheken sinds twee weken ook NHG-tarieven aan. Syntrus Achmea, dat vermogen van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers via verschillende labels in woninghypotheken belegt, maakte bekend dit jaar twee miljard euro extra uit te kunnen lenen. BijBouwe kent momenteel juist een situatie waarin verschillende rentevaste perioden deels ‘uitverkocht’ zijn. Opvallend, tot slot, was dat ING vanaf maart weer lineaire hypotheken gaat aanbieden. Per april 2016 was de bank hier mee gestopt omdat de vraag naar de lineaire aflosvorm te gering zou zijn.

Maandoverzicht renteontwikkelingen: februari

In deze editie analyseren we de renteontwikkelingen in de maand februari. In februari was het aantal renteverhogingen voor de derde keer in vier maanden hoger dan het aantal renteverlagingen. Alleen januari vormde hierop een uitzondering. Deze verhogingen van de hypotheekrente waren een reactie op het oplopen van de rente op de kapitaalmarkt in januari. Wellicht dat ook de nieuwe, mogelijk strengere Basel regelgeving zijn licht vooruit werpt en banken alvast hogere rentes rekenen om extra buffers op te bouwen. Als gevolg van de diverse renteaanpassingen nam 20 jaar vast in populariteit af en groeide het aandeel van 10 en 30 jaar vast.

Daling kapitaalmarktrente leidt nog niet tot verlaging van de hypotheekrente

Waar januari werd gekenmerkt door een flink oplopende marktrente en dalende hypotheekrentes, vertoont februari een gespiegeld beeld. Sinds oktober is er sprake van een onrustige marktrente als gevolg van de verkiezingen in Amerika, de financiële situatie van enkele Italiaanse banken en de schuldencrisis in Griekenland. De hypotheekrentes worden over het algemeen met enige tijd vertraging daarop aangepast. De grote concurrentie van dit moment heeft ervoor gezorgd dat de stijging van de hypotheekrente in vergelijking tot de stijging van de marktrente tot dusverre beperkt is gebleven. In februari daalde de gemiddelde variabele rente per saldo verder. Met name de gemiddelde (middel)lange rentes zonder Nationale Hypotheek Garantie stegen.

Aantal renteverhogingen overstijgt het aantal renteverlagingen Het totaal aantal renteaanpassingen lag in februari iets lager dan sinds augustus 2016 gebruikelijk is. De dalende rente op de kapitaalmarkt zal hier deels de hand in hebben gehad. Ook is februari normaal gesproken een relatief rustige maand in het hypothekenseizoen waardoor de rentemarge over het algemeen wat hoger is dan in de rest van het jaar. Wel was het aantal renteverhogingen door geldverstrekkers hoger dan het aantal renteverlagingen. Eerder was dat ook in november en december al het geval. Nb: we spreken van een rentewijziging als een geldverstrekker binnen een rentebericht zowel een verhoging als een verlaging van de rentetarieven communiceert.

Sinds augustus 2016 ligt het percentage actieve geldverstrekkers dat maandelijks de rente wijzigt hoger dan voorheen het geval was. In februari zakte dit percentage echter wat in. Ook toonden de verzekeraars zich in februari wat minder actief op het rentefront.

Voorkeur voor 20 jaar vast neemt wat af

Hoewel 20 jaar vast bij aanvragen voor nieuwe hypotheken met ongeveer 45% de meest gekozen rentevasteperiode blijft, is de populariteit sinds november wel afgenomen. In dezelfde periode nam het aandeel 30 jaar vast juist toe. Door de toegenomen concurrentie op deze rentevaste periode is het gemiddelde verschil tussen 20 en 30 jaar vast kleiner geworden. Hierdoor is het verschil in netto maandlast minder groot en vormt daardoor voor meer mensen een aantrekkelijke keuze. MUNT Hypotheken verlaagde op de laatste dag van de maand de rente: hierdoor bedraagt het verschil tussen 20 en 30 jaar vast (NHG) bij MUNT nog slechts 0,11%. Met circa 35% van de nieuwe hypotheken blijft 10 jaar vast ook in februari een veel gekozen rentevaste periode. In onderstaande grafiek is van de drie meest gekozen rentevaste periodes de verschuiving ten opzichte van de maand ervoor weergegeven. Sinds medio vorig jaar lijkt een daling of stijging van het aandeel 20 jaar vast een omgekeerd effect te hebben op het aandeel 10 en 30 jaar vast.

Bron: Hypotheekshop