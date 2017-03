Hypotheekaanvraag zonder werkgeversverklaring ook mogelijk

ABN AMRO, ING en Rabobank breiden de pilot HANDIG! uit met 75 intermediairs. Dit betreft een uitbreiding op de lopende pilot die De Hypotheker en Florius in 2016 zijn gestart. De deelnemende intermediairs kunnen vanaf vandaag een hypotheek aanvragen met een digitaal bericht van UWV in plaats van met een werkgeversverklaring bij Florius, ING en Rabobank, en bij ABN AMRO vanaf 16 maart.

Zo wordt het aanvragen van een hypotheek voor steeds meer consumenten eenvoudiger gemaakt.

Met het initiatief wordt gebruikgemaakt van een digitaal document, waarin loon- en werkgeververleden staat. Dit document kan de burger downloaden via mijnuwv.nl. Voor de 75 deelnemende intermediairs is een rekenbox ontwikkeld waarmee zij geautomatiseerd het toetsinkomen van klanten kunnen bepalen. Ook hun adviessoftwarepakket Adviesbox is speciaal aangepast om met dit toetsinkomen te kunnen rekenen en aanvragen. Bij De Hypotheker was het reeds mogelijk om bij 25 vestigingen een Florius hypotheek aan te vragen met het bericht van UWV. Met de toevoeging van de drie grootbanken kunnen nog meer huizenkopers profiteren van de pilot HANDIG!.

Over HANDIG!

IG&H Consulting heeft het initiatief genomen om samen met marktpartijen het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. De pilot 'HANDIG!' dient als eerste stap naar een volledig digitaal aanvraagproces van een hypotheek. Deelnemende partijen zijn ABN AMRO, Florius, ING, Rabobank, De Hypotheker, WEW (NHG), UWV, Vereniging Eigen Huis, HDN en Adviesbox. In de pilot kunnen consumenten gebruik maken van persoonlijke gegevens bij de overheid, waarmee een werkgeversverklaring overbodig wordt. De ambitie van HANDIG! is om alle benodigde informatie voor het aanvragen van een hypotheek digitaal bij de bron te verzamelen. In plaats van fysieke documenten, dienen digitale gegevens als input voor het proces. Bij een positief resultaat van de pilot en evaluatie in de loop van 2017, komt de nieuwe standaard (en het proces) ter beschikking aan alle belanghebbenden. Om de beschikbaarheid van deze nieuwe standaard voor alle belanghebbenden te borgen, is HDN vorig jaar opdrachtgever van HANDIG! geworden.

Uitbreiding loonhistorie UWV

Vanaf begin april breidt UWV de loonhistorie op het digitale bericht uit waardoor het aantal consumenten dat gebruik kan maken van dit bericht voor het aanvragen van een hypotheek sterk zal toenemen. De consument kan dit bericht zelf downloaden via mijnuwv.nl. HANDIG! maakt gebruik van het bericht, omdat een werkgeversverklaring vaak niet volledig voldoet aan de eisen van de hypotheekverstrekker en omdat door interpretatie­verschillen het vaak onnodig lang duurt om een hypotheek aan te vragen. Met het digitale bericht van UWV wordt dit voorkomen en kan de consument sneller zekerheid worden geboden.

Over IG&H

IG&H is met 120 professionals al meer dan 25 jaar een toonaangevend consultancybureau in de financiële dienstverlening, met focus op digitale transformaties. Als sectorspecialist kan ze vrijwel alle grote en middelgrote Nederlandse banken, verzekeraars en pensioeninstellingen tot haar klanten rekenen. Onderscheidende kwaliteit is de doorvertaling van belangrijke ontwikkelingen in de markt naar impact op distributie en operatie. Dat doet ze vanuit een diepgewortelde kennis, passie en ervaring. Meer informatie is te vinden op www.igh.nl.

Over HDN

De coöperatieve vereniging Hypotheken Data Netwerk (HDN) maakt het mogelijk dat consumenten snel, veilig en voordelig hun hypotheek (en daaraan gerelateerde producten) kunnen afnemen. Op basis van haar state of the art platform en berichtstandaarden faciliteert HDN bedieningsmodellen en -processen in de hypotheekketen waardoor stakeholders fors besparen op hun bedrijfskosten, hun processen efficiënter worden en hun klanten snel weten waar zij aan toe zijn. HDN is in een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert circa 82% van alle hypotheekofferte-aanvragen in Nederland.