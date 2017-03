Vatfree.com lanceert Europa's eerste mobiele taxfree shopping app tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Hiermee wordt het terugvragen van btw voor bezoekers van de EU een stuk eenvoudiger en voordeliger, doordat reizigers nu zelf aankoopfacturen kunnen uploaden via de app, waardoor een bezoek aan een fysieke servicebalie overbodig is geworden.

Ook voor de winkelier wordt het een stuk eenvoudiger, doordat zij dankzij de app de teruggave rechtstreeks met hun klanten kunnen afhandelen. Tevens biedt de app een overzicht van aangesloten retailers die meewerken aan de btw-teruggave. Handig voor de reiziger om rekening mee te houden tijdens het shoppen.

80 euro winst voor reiziger

"Alleen Nederland ontvangt jaarlijks al 3,3 miljoen toeristen van buiten de EU, waarvan ruim 70 procent niet op de hoogte is van de mogelijkheid om btw over hun aankopen terug te vragen. Gemiddeld laten zij hierdoor bijna 80 euro per persoon liggen", aldus Joni de Vogel-Smeenk, oprichter van vatfree.com. "Ons doel is om reizigers in staat te stellen op een eenvoudige manier taxfree te shoppen bij zoveel mogelijk winkels."

Transparantie en eenvoud

Reizigers kunnen de btw in vier eenvoudige stappen terugvragen. Bij iedere aankoop vraagt de consument de winkelier om een op naam gestelde aankoopbon. Bij het verlaten van de EU laat hij de aankoopbonnen afstempelen door de Douane en registreert de factuur daarna via de vatfree.com app. De afgestempelde aankoopbonnen kunnen vervolgens worden afgeleverd in één van de vatfree.com dropboxen op Schiphol, of per post worden opgestuurd. Dit biedt de reiziger het gemak zijn btw-teruggave op eigen gelegenheid te realiseren, zodat hij niet langer afhankelijk is van fysieke servicedesks op luchthavens. Bovendien is de status van lopende teruggaven eenvoudig te volgen via de app. De vatfree.com app is beschikbaar voor zowel iOS en Android en is per direct te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Over vatfree.com

Vatfree.com verzorgt sinds 2008 de btw-teruggave op aankopen van expats, internationale studenten en toeristen die buiten de Europese Unie wonen. Via de website, servicedesk op Schiphol en de app vertegenwoordigt vatfree.com ruim 70.000 internationale reizigers die taxfree kunnen winkelen bij ruim 35.000 winkels, waaronder IKEA, de Heineken Experience en diverse boetieks. Tijdens het Mobile World Congress 2017 in Barcelona behoort vatfree.com tot de twintig geselecteerde Nederlandse start-ups om hun verhaal te pitchen in het Holland Paviljoen, een initiatief van onder andere de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Bron: http://www.vatfree.com