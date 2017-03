Pensioenstelsel gebaseerd op Nederland van 40 jaar geleden

"We hebben een schitterend stelsel, maar het is ook een beetje gebaseerd op hoe Nederland 30 tot 40 jaar geleden was." Met die woorden trapte bestuurder Maarten Edixhoven van het Verbond van Verzekeraars dinsdagavond een vurige discussie over ons pensioenstelsel af tijdens Het Financiële Verkiezingsdebat.

Het debat was een initiatief van het Verbond, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) en De Financiële Telegraaf. Van de partij waren de financieel woordvoerders van CDA, VVD, PvdA, D66, GroenLinks, SP en 50PLUS.

Volgens Edixhoven is ons land de afgelopen jaren enorm veranderd. We leven langer en de arbeidsmarkt ziet er anders uit – denk aan de opkomst van zzp’ers. Dat maakt het volgens hem nodig om te kijken hoe ons pensioenstelsel langer houdbaar, transparanter en persoonlijker kan worden - "zonder er een egostelsel van te maken".

Meer keuzevrijheid is daar volgens hem een belangrijk onderdeel van, waarbij hij benadrukte dat mensen keuzes moeten maken op basis van inzicht. ‘Het Verbond is voor goede financiële educatie.’

Persoonlijk pensioenpotje

Helma Lodders van de VVD pleitte voor een persoonlijk pensioenvermogen. Het pensioenbewustzijn is volgens haar "bedroevend laag" en dat komt mede doordat "we niet weten wat we precies inleggen en opbouwen". "Dan is het logisch dat het vertrouwen afbrokkelt." Een individueel potje brengt daar volgens haar verandering in.

Martin van Rooijen van 50PLUS daarentegen verandert liever helemaal niets aan het stelsel. Hij ziet vooral problemen met de in zijn ogen te lage rekenrente. John Kerstens van de PvdA wierp tegen dat een lagere rekenrente slecht is voor de jongere generaties en dat zelfs de vakbonden daar niet voor pleiten.

Hypotheek aflossen

Een andere optie die momenteel onderwerp van discussie is: gepensioneerden moeten een deel van hun pensioen in één keer kunnen opnemen, bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen. Onder andere de VVD pleit daarvoor. "Op die manier kun je je structurele lasten omlaag brengen", aldus Lodders. Kerstens zei er "een beetje beducht" voor te zijn dat zo een systeem ontstaat "dat heel ingewikkeld en duur in de uitvoering is".

Financiële crisis

Naast het pensioenstelsel ging Het Financiële Verkiezingsdebat over tal van andere onderwerpen, zoals de vermogensrendementsheffing, bonussen en overnames door buitenlandse bedrijven. Een vraag die tussen de regels door regelmatig terugkwam: in welke mate heeft er sinds de financiële crisis nou echt een cultuuromslag in de sector plaatsgevonden? Edixhoven constateerde in dat verband dat 60 procent van de medewerkers bij Aegon Nederland, waar hij ceo is, bij het uitbreken van de crisis nog helemaal niet in de financiële sector werkte.

Bron: Verbond van Verzekeraars