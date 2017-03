Explosieve groei doorstromers maakt 2016 beste hypotheekjaar sinds de crisis

Afgelopen jaar steeg het de hypotheekproductie van 'doorstromers' - mensen die van een koophuis verhuizen naar een nieuw koophuis – explosief, van een kleine 33 miljard in 2015 naar 44 miljard in 2016. Dit blijkt uit de Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim over 2016. En het marktaandeel van de top drie banken op de hypotheekmarkt groeide weer, naar 55 procent.

De totale Nederlandse hypotheekomzet over 2016 kwam uit op 81 miljard euro, een stijging ten opzichte van 2015 van 25 procent. Zowel het aantal verkochte hypotheken als de gemiddelde hypotheeksom namen flink toe. "Wanneer we inzoomen op het vierde kwartaal, zien we dat de markt met 20 procent is toegenomen", zegt Joppe Smit, senior manager bij IG&H consulting & interim. Een stijging van 20 miljard in Q4 2015 naar 24 miljard in Q4 2016. "Deze groei komt met name door toename van het aantal doorstromers. Starters hebben het moeilijker en houden de groei van de markt niet bij." Het aandeel van doorstromers beslaat inmiddels meer dan de helft van de markt.

Aandeel top 3 banken opnieuw gestegen

In 2015 viel op dat het marktaandeel van de top drie banken flink terugviel tot ruim onder de 50 procent. Verzekeraars, pensioenfondsen en regiepartijen wisten terwijl de hypotheekmarkt groeide, in dit gat te stappen. Over 2016 zien we echter een ander beeld. De top drie banken hebben in het vierde kwartaal van 2016 weer een gezamenlijk marktaandeel van ruim 55 procent. Florius weet de afstand tot ING Bank iets te vergroten en behoudt hiermee de derde positie. De regiepartijen hebben terrein verloren ten opzichte van de top drie banken. Het marktaandeel van de regiepartijen is over heel 2016 teruggelopen naar een kleine 16 procent. "Dat komt door sturing op een mandaat met absolute volume-ambities in plaats van sturing op marktaandeel bij deze partijen," aldus Smit.

Over 2016

In totaal zijn er in 2016 meer dan 307.000 hypotheken verkocht. Een groei van ruim zestien procent ten opzichte van een jaar eerder. "Ook de huizenprijzen zaten het afgelopen jaar in de lift," zegt Smit. "Ondanks de stijging van 6,3 procent zien we dat er weer volop wordt verhuisd. Consumenten hebben weer vertrouwen in de economie."

Bron: Hypotheekupdate van IG&H Consulting & Interim