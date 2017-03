Met DigiD een financieel plan

Nieuwe gebruikers van het onafhankelijke MijnGeldzaken.nl kunnen vanaf vandaag een compleet financieel plan maken door gebruik te maken van de eigen DigiD. De gegevens van de vooraf ingevulde aangifte (VIA) en die uit Mijnpensioenoverzicht worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in de toekomstige financiële situatie van het gehele huishouden.

Een dashboard maakt duidelijk wat goed is geregeld en wat aandacht behoeft. Tips geven aan hoe de situatie eventueel kan worden geoptimaliseerd. De door de AFM gewenste financiële APK, zoals genoemd in de Wetgevingsbrief 2016, ligt hiermee voor iedereen binnen handbereik.

Door de gegevens te gebruiken uit de VIA, wint de gebruiker veel tijd bij het verzamelen en invoeren van de benodigde financiële gegevens. Nagenoeg het gehele persoonlijk dossier wordt automatisch gevuld en een eerste plan wordt gemaakt. De gebruiker krijgt inzicht in de financiële toekomst van het gehele huishouden en er wordt direct een eerste Financieel Periodieke Keuring, een financiële APK, uitgevoerd. Via stoplichten, grafieken en een cijfer wordt getoond of de gewenste levensstandaard tot en tijdens pensioen kan worden voortgezet. De consument krijgt antwoord op de vraag: Heb ik het goed geregeld of moet ik wat doen? Op de persoonlijke situatie afgestemde tips geven aan hoe de situatie eventueel kan worden geoptimaliseerd. Dit is een eerste stap naar robo-advisering. De gebruiker kan veel zelf doen, maar desgewenst kan via MijnGeldzaken.nl direct professioneel en onafhankelijk advies worden ingewonnen bij een groot aantal gekwalificeerde adviseurs door het gehele land. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het online platform nadrukkelijk geen aanbieder van financiële producten. Alles draait om het geven van inzicht in de persoonlijke financiële situatie.

Met de nieuwe DigiD voorziening worden drempels weggenomen* en wordt invulling gegeven aan een veel gehoorde wens van de politiek en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om het voor iedereen mogelijk te maken eenvoudig overzicht en inzicht te krijgen in de toekomstige persoonlijke financiële situatie.