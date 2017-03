Brexit zet financiële arbeidsmarkt onder druk

Britse financiële bedrijven en banken die door Brexit van plan zijn te verhuizen naar Nederland zetten de financiële arbeidsmarkt verder onder druk. Dat stelt Yacht naar aanleiding van de analyse 'Trends en ontwikkelingen over het vierde kwartaal van 2016'. Nederlandse ondernemers ervaren nu al grote moeite met het vinden van finance professionals. Het aantal vacatures in finance steeg in het vierde kwartaal van 2016 opnieuw.

Ditmaal met 31% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Al sinds 2013 stijgt de vraag naar finance professionals. In 2016 is de vraag, ten opzichte van 2015, met 13% gestegen. Het lukt bedrijven amper geschikt personeel te vinden. Erwin Koenderman, Directeur Yacht Finance: "Je ziet dat we nu al kampen met een zeer krappe arbeidsmarkt, namelijk een grotere vraag naar professionals dan aanbod. Dit speelt vooral in Amsterdam. De mogelijke vestiging van Britse bedrijven betekent meer concurrentie bij de zoektocht naar geschikt personeel."

Financials gehecht aan huidige baan

Koenderman: "Los van inzichten in ontwikkeling van vacaturecijfers polsen we ook regelmatig professionals zelf. Uit onderzoek onder 600 hoogopgeleide finance professionals naar hun motivatie en werksituatie blijkt dat ruim 77% van de medewerkers in Nederland meer dan tevreden is met hun huidige baan. Van de ondervraagden staat 13% niet open voor een nieuwe positie en slechts 16% zoekt actief naar een nieuwe baan. Financial professionals zijn dus redelijk honkvast. Ook uit deze cijfers zou je kunnen opmaken dat het voor Britse bedrijven nog niet zo eenvoudig wordt om talenten over te halen voor hen te komen werken. "