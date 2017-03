Beperkte stijging waterschapsbelastingen in 2017

Dit jaar betalen gezinnen met een eigen woning gemiddeld 4 euro meer aan waterschapsbelastingen. Ondanks de steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit lukt het de waterschappen al jaren om een beperkte lastenstijging vast te houden. Dit en meer blijkt uit het boekje Waterschapsbelastingen 2017 - Het hoe en waarom, dat de Unie van Waterschappen vandaag heeft uitgebracht.

Toine Poppelaars, portefeuillehouder Financiƫn in het bestuur van de Unie van Waterschappen: "Huishoudens krijgen in 2017 gemiddeld met een lastenstijging van zo'n 4 euro te maken. Dat komt neer op 33 eurocent per maand. Gezien de grote opgaven waarvoor waterschappen staan, is enige lastenstijging onvermijdelijk. Ik vind het een knappe prestatie dat de lastenstijging maar net iets boven inflatieniveau ligt."

Samenwerken aan een klimaatbestendig Nederland

Waterschappen heffen belastingen om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden. Met hun investeringen spelen ze in op urgente ontwikkelingen waaronder klimaatverandering. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: "Het klimaatvraagstuk is de grootste maatschappelijke en bestuurlijke opgave van deze eeuw. In 2017 moet blijken of het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen samenhangende afspraken kunnen maken om de effecten van de klimaatverandering te beteugelen en verdere temperatuurstijging te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties geen problemen ondervinden van klimaatverandering, nemen waterschappen adaptatiemaatregelen. Ook werken ze al succesvol aan mitigatie, het voorkomen van nog meer klimaatverandering. Tot nu toe gebeurt dat vooral door energiebesparing en -opwekking. In de toekomst willen de waterschappen ook de grondstoffenkringloop sluiten. Het uit afvalwater terugwinnen van wereldwijd steeds schaarser wordende grondstoffen speelt hierbij een belangrijke rol.

Het zijn allemaal maatregelen die om investeringen van de waterschappen vragen. En dat leidt tot hogere kosten. Door innovaties, samenwerking en eigen efficiƫnt werken houden waterschappen de kostenstijging en daarmee de lastenstijging voor particulieren en bedrijven zo laag mogelijk."

Inzicht in waterschapsbelastingen

In deze periode valt bij veel mensen de belastingaanslag voor de waterschapsbelasting op de mat. Waarom betalen we waterschapsbelasting? En waar wordt deze aan besteed? De Unie van Waterschappen geeft uitleg in het boekje Waterschapsbelastingen 2017 - Het hoe en waarom. Het boekje is te downloaden op de website waterschapsspiegel.nl/belastingen. Op deze website is ook veel aanvullende informatie te vinden.