Dashcam bewijs bij schuldvraag autoschade

HEMA Verzekeringen maakt bekend dashcam-beelden te gaan gebruiken als bewijsvoering bij onduidelijkheid over de schuldvraag bij autoschade. Een dashcam is een kleine camera die je op het dashboard van je auto plaatst en bij het starten van je auto beeld- en geluidsopnamen maakt. Het kan duidelijkheid verschaffen over de wijze waarop een ongeval heeft plaatsgevonden, gedragingen van bestuurders en omstandigheden ten tijde van een ongeluk.

In ter discussie gestelde zaken geeft een dashcam volgens HEMA de mogelijkheid om, ter ondersteuning van ander bewijsmateriaal, schade sneller af te handelen.

De dashcam wint snel aan populariteit. Een kwart van de Nederlanders is inmiddels in het bezit van deze gadget en het is zelfs een discussiepunt of het gebruik ervan verplicht moet worden. Niet alleen de politie gebruikt opnames bij het opsporen van daders van illegale praktijken, ook HEMA ziet de voordelen ervan bij het afhandelen van autoschade. Frieda de Lange van HEMA Verzekeringen: "Door het gebruik van dashcam-beelden als ondersteunend bewijsmateriaal, kunnen we vaak eenvoudiger de aansprakelijkheid bepalen en autoschade dus sneller afhandelen. Mogelijk kan een dashcam zelfs autoschade voorkomen en voor meer veiligheid op de weg zorgen. Bestuurders met een dashcam zijn zich vaak bewuster van hun rijgedrag, wat ongewenste gedragingen en gevaarlijke situaties op de weg kan voorkomen."

Om Nederlanders van de voordelen van een dashcam te laten profiteren, geeft HEMA tot en met 31 mei een gratis iON dashcam (t.w.v. €179.-) weg bij het afsluiten van een all-risk autoverzekering voor 1 jaar. HEMA geeft daar kosteloos een SD (16GB) geheugenkaart bij. De actie loopt zolang de voorraad strekt. Meer informatie over de voorwaarden van de actie kunt u hier vinden.