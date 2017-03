Benoeming Delta Lloyd Asset Management

Daan van der Werf (49) is per 6 maart 2017 benoemd tot commercieel directeur bij Delta Lloyd Asset Management. Als commercieel directeur is Van der Werf verantwoordelijk voor sales en account management en voor marketing en productmanagement.

Van der Werf heeft ruim twintig jaar ervaring in vermogensbeheer en brengt naast veel ervaring en kennis een uitgebreid netwerk bij institutionele beleggers mee. Zo was hij de laatste elf jaar werkzaam bij Kempen Capital Management. Als directeur Institutional Relations en lid van het managementteam was hij mede verantwoordelijk voor de sterke groei binnen fiduciair management en specifieke beleggingsproducten die Kempen het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. Van der Werf begon zijn loopbaan bij ABN AMRO waar hij dertien jaar werkte als portfoliomanager, consultant Relations en Institutional Relations manager.