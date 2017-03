NN Premie Pensioen Instelling bereikt EUR 1 miljard

Nationale-Nederlanden Premie Pensioen Instelling (NN PPI) heeft de grens van 1 miljard euro aan belegd vermogen doorbroken. Dit succes is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen NN Investment Partners, AZL en NN Leven.

De PPI markt ontwikkelt zich razendsnel. In totaal beheren alle Nederlandse PPI's ruim 4 miljard euro (DNB cijfers per Q3 2016) waarvan NN PPI nu 1 miljard euro voor zo'n 50.000 deelnemers onder haar hoede heeft. Sinds de toekenning van de PPI vergunning door DNB eind 2011 is het belegd vermogen in vier jaar tijd 500 miljoen euro gegroeid en vanaf 2016 in een jaar tijd verdubbeld naar 1 miljard euro. Daarmee heeft NN PPI bewezen in de afgelopen jaren uitgegroeid te zijn tot een volwassen propositie.

Tom Haaring, Directeur Commercie, bij NN Leven: "Wat eind 2011 begonnen is als een nieuwe pensioenoplossing, is inmiddels een volwassen portefeuille geworden. De betrokken teams hebben bewezen dat we écht een verschil kunnen maken en groei kunnen verwezenlijken door de vraag naar onderscheidende pensioenoplossingen te realiseren. Ik ben trots op dit resultaat en de robuuste klantportefeuille die we in NN PPI hebben opgebouwd."

Door het voortdurend verbeteren van de gezamenlijke inspanningen van NN IP, AZL en NN Leven, is de NN PPI bekend en erkend in de Nederlandse DC markt. De PPI heeft aangetoond een uitstekende uitvoerder van beschikbare premieregelingen te zijn en heeft een bewezen bijdrage geleverd aan de kwaliteit, innovatie en verlaging van het kostenniveau waartegen beschikbare premieregelingen worden uitgevoerd.