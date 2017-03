ANVA en RISK omarmen Insurtechinnovaties Connect Claims en Postex

Insurtech serviceprovider RISK (risk.nl) en ANVA (anva.nl) investeren in innovatie en kwaliteitsverbetering binnen de verzekeringsbranche. RISK was het afgelopen jaar als launching customer actief betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van Connect Claims van CED (ced.group/nlNL) en postverzending op maat van Postex (postex.com).

Om deze innovatieve platforms breed uit te rollen, komt ANVA nu met een Connect Claims- en Postex-koppeling voor bestaande ANVAgebruikers.

Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet

Door de ANVA-koppeling met Postex beschikken ANVA-gebruikers over volledige en geautomatiseerde ontzorging bij de fysieke én digitale verzending van verzekeringsdocumenten, in de gewenste huisstijl van het intermediair. ANVAklanten kunnen met Postex direct aan de slag met setprinting en setmailing waarbij het profiel van de klant centraal staat. Bovendien biedt Postex iDEAL-betaalmogelijkheden voor zowel de fysieke als digitale poststroom waardoor de klanttevredenheid zichtbaar verhoogd wordt. Met Connect Claims, recent genomineerd voor de NVGA-innovatieprijs, heeft CED het meest geavanceerde straightthrough-processing-schadeplatform neergezet. Connect Claims ontzorgt de klant, zorgt ervoor dat het schadeproces soepeler loopt en brengt de verwerkingstijd van een schade dankzij intelligente business rules terug naar een paar minuten. Bovendien heeft de schadebehandelaar hierdoor meer tijd over om zich te concentreren op zaken die persoonlijke aandacht vragen.



Slagkracht door schaalgrootte

RISK is er als Insurtech serviceprovider van overtuigd dat er nog veel te winnen is binnen de verzekeringsbranche. ‘We kunnen wachten op verzekeraars, maar we kunnen ook zelf het initiatief nemen, dat laatste hebben wij gedaan’, aldus directeur Harm Vollmuller van risk.nl. ‘Door innovaties als Postex en Connect Claims samen op te pakken, wordt schaalgrootte en versnelling bij de uitrol mogelijk. Hierdoor ontstaat meer slagkracht voor de doorontwikkeling van beide systemen. Meer volume komt ten goede aan de kwaliteit van de verzekeringsbranche en verstevigt de positie van het volmachtkanaal.’

Innovaties direct beschikbaar

ANVA, een van de belangrijkste ICT-spelers in de volmachtmarkt, biedt bestaande klanten met deze samenwerking de mogelijkheid om snel mee te gaan in deze innovaties. ‘Wij zijn continu bezig om modules te ontwikkelen die een toegevoegde waarde bieden aan onze klanten’, zegt manager productmanagement Maurice van Aggelen. ’Daar sluiten deze Insurtech-platforms volledig op aan. Het grote voordeel is dat deze oplossingen al direct beschikbaar zijn.’