Startsein begin van het seizoen is gegeven

Met de Open Huizen Dag op 1 april in het vizier lijkt het hypotheekseizoen vorige week van start te zijn gegaan. Bijna alle grote aanbieders voerden rentewijzigingen door, in de meeste gevallen ging het daarbij om renteverlagingen. Aangezien de rente op de kapitaalmarkt in februari voornamelijk een dalend verloop kende, kwam de grootschalige verlaging van de hypotheekrente niet bepaald als een verrassing.

Het wordt interessant om te volgen of deze verlaging verder door gaat zetten. Sinds woensdag loopt de rente op de kapitaalmarkt echter op. Beleggers houden rekening met een renteverhoging door de Amerikaanse centrale banken, de Fed.

Door alle rentewijzigingen, het hoogste weekaantal van 2017, daalden de gemiddelde hypotheekrentes flink. De grootste verlagingen vonden daarbij plaats op de (middel)lange rentevaste perioden: 10, 20 en 30 jaar vast. Hoewel het merendeel van de nieuwe hypotheekaanvragen sinds medio 2015 zonder Nationale Hypotheek Garantie is, blijft de concurrentie op rente tussen geldverstrekkers op de NHG-tarieven groter. Op 10 jaar vast (NHG) is de concurrentie nog altijd het hevigst met meer dan 20 geldverstrekkers op minder dan 0,2% van de scherpste aanbieder.

Verkoop van appartementen verschuift meer naar starters

Vorige week werden de aanvraagcijfers over februari door het Hypotheken Data Netwerk (HDN) bekend gemaakt. De maand februari is in het hypotheekjaar een van de meest rustige maanden. Het is dan ook tekenend voor de aantrekkende woningmarkt dat februari een hoger aantal aanvragen kende dan de meeste maanden in het recordjaar 2016. Alleen de vier gebruikelijke topmaanden juni en oktober, november en december noteerden een hoger aantal aanvragen. Naast het hoge aantal aanvragen was er in februari nog een opvallende ontwikkeling zichtbaar: een groter deel van de appartementen werd door starters gekocht. Een voor de hand liggende verklaring lijkt hier dat door de sterke stijging van de woningprijzen starters zich in toenemende mate moeten richten op de appartementen. De NVM ziet het procentuele verschil tussen de prijzen van tussenwoningen en appartementen oplopen. Bovendien lijkt het aanbod in bepaalde prijsklassen af te nemen. Als we echter ook naar de regio gaan kijken dan blijkt er meer aan de hand te zijn.

Door het krappe aanbod worden ook kleinere appartementen verkocht

Als we inzoomen op de starters die in februari een hypotheekaanvraag instuurden voor de aankoop van een appartement, dan zien we een duidelijk beeld verschijnen. Ongeveer 1 op de 4 starters koopt een appartement. De helft van de aanvragen met een appartement betreft een hypotheek ter grootte van €100.000 tot €150.000. Nog eens 20% vraagt een hoofdsom aan van € 150.000 tot €200.000. In ongeveer 70% van de aankopen gaat om een alleenstaande consument of iemand die alleen koopt. Het grootste deel van 2016 lag het percentage appartementen dat door starters werd gekocht rond de 55%. In februari 2017 is het percentage echter opgelopen tot 63%. Gaan we vervolgens kijken naar de regio’s waar dit percentage is gestegen dan zien we in een aantal plekken in Nederland een toename: met name rond Rotterdam, Den Haag, Arnhem-Nijmegen. In mindere mate zien we ook in het Gooi en in Hoofddorp een groei. De NVM noemde in haar laatste kwartaalbericht, over het 4 e kwartaal van 2016, een aantal regio’s waar er sprake is van een aanbod van appartementen dat niet overeenkomt met de vraag van de consument. In de regio’s Rotterdam, Den Haag en Nijmegen-Arnhem bestaat een groot deel van het aanbod volgens de NVM uit oudere, kleine appartementen in wijken die wat minder gewild zijn. Het is daarom opvallend dat juist in deze gebieden, bijvoorbeeld in plaatsen als Schiedam, Zoetermeer, Rijswijk en Nijmegen, de verkoop van appartementen aan starters toeneemt.





Starters hadden de laatste jaren met het oog op de toekomst een voorkeur ontwikkeld voor wat grotere woningen (met minimaal 3 of 4 kamers). Maar door het oplopende tekort aan betaalbare woningen lijken zij nu vaker genoegen te nemen met een 2-kamer appartement. Wellicht dat dit in de hand wordt gewerkt doordat verkopers van dergelijke appartementen de vraagprijs laten zakken en een soms forse restschuld voor lief nemen.



Onderhoudsverplichting Vereniging van Eigenaren sinds 1 januari

Sinds 1 januari van dit jaar geldt de wettelijke verplichting dat Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw in een reservefonds moeten hebben. Er geldt een overgangstermijn van drie jaar om dit bedrag op te bouwen. Als er een actueel, gedegen onderhoudsplan is, mag van de genoemde 0,5% worden afgeweken. In dat geval kan de VvE de bijdrage voor het reservefonds zelf vaststellen op basis van de onderhoudsplanning. Als de VvE geen of vrijwel geen geld in het fonds heeft dan moeten er dus reserves opgebouwd worden. Dat betekent dat de maandelijkse bijdrage fors omhoog kan gaan. In reactie op deze verplichting hebben enkele geldverstrekkers hun beleid rond appartementen onlangs uitgebreid en aangescherpt. Zie hieronder als voorbeeld het stroomschema dat een aantal geldverstrekkers hanteert bij het beoordelen van aanvragen.

Nog te weinig aandacht voor onderhoudsverplichting

Hoewel de aangescherpte onderhoudsverplichting al enige tijd geleden bekend is gemaakt, merken onze adviseurs in de praktijk nog wel eens dat niet alle kopers van een appartement hiervan op de hoogte zijn. Zeker als er sprake is van een wat ouder appartement met een VvE die niet actief is, kan dat leiden tot ongewenste situaties voor de koper als de kosten van achterstallig onderhoud fors blijken te zijn. Het onderstreept maar weer eens het belang van het opnemen van ontbindende voorwaarden en een financieringsvoorbehoud in de koopakte.

Bron: Hypotheekshop