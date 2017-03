Hypotheek Barometer Februari 2017

De hypotheekrentewijzigingen vertoonden in de maand februari 2017 net als in januari een wisselend beeld. In tegenstelling tot januari, was het aantal rentestijgingen in februari een stuk groter dan het aantal rentedalingen. Met name het 10 jaars-tarief werd in de afgelopen maand verhoogd met 0,05% tot 0,10%. Daarnaast zijn vooral ook het 15 en 20 jaars-tarief verhoogd. Alle grootbanken wijzigden in de afgelopen maand één keer de hypotheekrentes.

Het betrof in alle gevallen een verhoging. Naast de rentewijzigingen is er ook een verandering in het aanbod van hypotheken: ING herintroduceerde op 1 maart de lineaire hypotheek.

Internationale markten

Als we kijken naar de internationale markten dan zien we dat in de Verenigde Staten half maart een rentebesluit genomen gaat worden. De kans op een renteverhoging lijkt afgelopen week een stuk groter te zijn geworden. Het consumentenvertrouwen is sterk toegenomen en het gewenste niveau van inflatie en werkloosheid is behaald. Diverse leden van het bestuur van de Fed spraken afgelopen week openlijk over het vooruitzicht van een renteverhoging. Ook op de financiële markten groeit het besef van een eventuele renteverhoging. Uit een onderzoek van Bloomberg onder rentetermijnhandelaren blijkt dat de verwachting van een rentestap op 15 maart is toegenomen van 34% tot 80% in amper een week tijd. Voor de rest van het jaar houden de financiële markten nog rekening met verhogingen in juni en september.

Europa

De beleidsbepalers van de Europese Centrale Bank (ECB) zullen komende donderdag al een besluit moeten nemen over het toekomstige monetaire beleid in de eurozone. De druk vanuit Duitsland om de rente te verhogen neemt toe, nu de inflatie daar tot boven 2% is gegroeid. Voor de gehele eurozone bevond de gemiddelde stijging van het prijspeil zich op 2%, dit is boven de doelstelling van de ECB. Het hoge niveau van de inflatie komt echter vooral door de gestegen olieprijzen. De kerninflatie, de inflatie zonder de sterke fluctuerende energie- en voedselprijzen, bleef steken op 0,9%. Ook voor Duitsland bleef de kerninflatie met 1,3% onder de doelstelling van net onder de 2%. De kans lijkt daardoor klein dat de beleidsbepalers van de ECB zullen bezwijken onder de Duitse druk. Of en hoe de kapitaalmarktrente hierop zal reageren is nog de vraag.

NHG tarieven

In de laatste week van februari bedroeg de laagste rente voor een 10-jaars annuïteitenhypotheek met NHG 1,69%. Dit was het tarief van de Allianz Hypotheek. Dit laatste tarief is 0,4 % hoger dan het laagste tarief in januari. De Syntrus Achmea Comfort Hypotheek kende het hoogste 10-jaars annuïtaire NHG-tarief, namelijk 2,25%. Het gemiddelde 10-jaars NHG-annuïteitentarief bedroeg in de laatste week van februari 1,92%. Dat is 0,2% hoger dan het gemiddelde 10-jaars NHG-tarief in januari 2017.

Onderstaande grafiek laat het gemiddelde en het laagste 10-jaars tarief (annuïteitenhypotheek met NHG) over de laatste 24 maanden zien.