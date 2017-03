Niet eerder waren de verkiezingen zo relevant voor de ruim 1 miljoen zzp’ers in ons land. Maar, wat willen politieke partijen écht voor deze grote groep zelfstandigen? Moeten zelfstandig ondernemers alle ruimte krijgen? Of wil Nederland meer vastigheid en zekerheid voor deze groeiende groep?

Eigen politieke informatiesite

Zelfstandigen hebben daarom nu een eigen informatiesite mét het ZZPKieskompas: ZZPKiest.nu. De site stelt de zzp’er in staat een goed geïnformeerde keuze te maken bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Zo kunnen zelfstandigen met het ZZPKieskompas, ontwikkeld door Het Kieskompas, eigen visie vergelijken met die van politieke partijen. Volgens de initiatiefnemers Hugo-Jan Ruts van het platform ZiPconomy en voormalig SER-lid Henk Wesselo zijn de komende Tweede Kamer verkiezingen van grote invloed op de toekomst van de 1 miljoen Nederlandse zelfstandigen. Ruts: “De partijen omarmen de zelfstandigen, ze staan immers voor zeker 15 zetels. Maar er zijn in Den Haag ook grote zorgen. Meer dan ooit komen partijen daarom met voorstellen over verzekeringen, fiscaliteiten en bescherming. Daar kan je het mee eens of oneens zijn. Het is in ieder geval goed om je daarover te laten informeren.”

Inzicht in belangrijke zzp-thema’s

Naast het Kieskompas geeft ZZPKiest.nu ook inzicht in hoe politieke partijen in belangrijke zzp-thema’s staan: arbeidsongeschiktheid en ziekte, pensioen, fiscale faciliteiten, rechtspositie, minimumtarieven, de WetDBA. Wesselo: “Veel partijprogramma’s zijn abstract of onvolledig. We hebben daarom stevig doorgevraagd bij de Kamerleden over hoe ze nu echt tegen zelfstandigen aankijken.” Die gesprekken zijn via video’s en interviews terug te vinden op ZZPKiest.nu.

Neutraal en onafhankelijk

ZZPKiest.nu is volledig neutraal en onafhankelijk en wordt mogelijk gemaakt door de grote belangenbehartigers van zzp’ers: FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland, PZO en FNV MOOI en door Brainnet, Eerlijke Flex, ZZP-pensioen en Freelance.nl. Het ZZPKieskompas is onafhankelijk ontwikkeld volgens wetenschappelijke methoden en onderdeel van Het Kieskompas.

Wil je weten welke partij het beste bij jouw opvattingen als zzp’er past? Ga naar ZZPKiest.nu