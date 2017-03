Van Lanschot introduceert app voor beleggingsadvies

Van Lanschot introduceert vandaag de Beleggingsadvies App voor haar beleggende klanten, als volgende stap in de digitalisering van het Private Banking-aanbod. Met deze app heeft de klant altijd een compleet inzicht in de beleggingsportefeuille en het rendement. Ook is het via de app mogelijk om eenvoudig en snel contact te leggen met je persoonlijke beleggingsadviseur.

Richard Bruens, lid van de Executive Board en verantwoordelijk voor Private Banking: "Actief beleggende klanten willen, op basis van de adviezen van hun beleggingsadviseur bij Van Lanschot, snel kunnen schakelen. Met deze app hebben zij altijd, waar dan ook, direct toegang tot hun beleggingen. Deze vernieuwing past bij ons streven om de persoonlijke aandacht die men verwacht van een Private Bank te combineren met digitale ondersteuning van hoge kwaliteit."

Met de introductie van de Beleggingsadvies App introduceert Van Lanschot een tweede app voor haar beleggende klanten. In 2016 introduceerde Van Lanschot de Vermogensbeheer App. Met deze app kunnen vermogensbeheerklanten van Van Lanschot op elk gewenst moment hun portefeuille bekijken, de verdeling over beleggingscategorieën en regio's volgen en krijgen zij inzicht in de keuzes van hun vermogensbeheerder.

De nieuwe app is specifiek gericht op beleggingsadvies-klanten. Dit zijn klanten die beleggen met Van Lanschot als sparringpartner, op basis van de inzichten en de research die beleggingsadviseurs ter beschikking stellen. De app geeft eenvoudig toegang tot de beleggingsportfolio en laat zien waarin en waar ter wereld je belegt. De rendementsontwikkelingen van de portefeuille zijn real-time beschikbaar.

Doorontwikkeling

De app is vanaf vandaag te downloaden in de App Store. Na het downloaden van de app kunnen klanten hun portefeuille online koppelen aan de app. In de eerste plaats is de app geschikt voor iOS, later dit jaar zal de app ook beschikbaar zijn voor Android. Daarnaast worden ook nieuwe functionaliteiten ontwikkelt zoals een nieuwsoverzicht met daarin de actuele ontwikkelingen op de financiële markten, fondspagina's en gerelateerd nieuws en een overzicht met aan- en verkoopaanbevelingen.

Omni-channel dienstverlening

De introductie van de Van Lanschot Beleggingsadvies App is onderdeel van de omni-channel dienstverlening voor Private Banking-klanten. Van Lanschot heeft in april 2016 een strategie-update gepresenteerd, waarin onder andere een investeringsprogramma is aangekondigd waarmee de persoonlijke dienstverlening verder wordt ondersteund met digitale middelen.