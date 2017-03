VIVAT klaar voor groei in 2017

"De prioriteit van de onderneming lag in 2016 – het eerste volledige jaar als onderdeel van onze aandeelhouder Anbang – bij reorganisatie en stabilisatie. Er is een nieuwe organisatiestructuur opgezet en het managementteam is gecompleteerd", aldus Ron van Oijen, voorzitter Raad van Bestuur.

"Verschillende aspecten van de in 2015 ingevoerde strategiewijziging zijn versneld uitgevoerd om het fundament van VIVAT structureel te verbeteren. Dit met de doelstelling een toonaangevende, klantgerichte en innovatieve verzekeringsmaatschappij te creëren die in staat is doeltreffend op de veranderende marktomstandigheden in te spelen.

Met het terugdringen van het personeelsbestand met 30 procent in 2016 - in plaats van de ingecalculeerde drie jaar - hebben we voor alle medewerkers een eind gemaakt aan een periode van onzekerheid. Zo kunnen wij sneller de vruchten plukken van de veranderingen binnen het bedrijf.

Wij zijn erin geslaagd om ook in het overgangsjaar het resultaat te verbeteren, hoewel dit werd gedrukt door de reorganisatiekosten en door schadelast vanwege de hagelbuien in juni. De bedrijfsprocessen en organisatiestructuur zijn vereenvoudigd en hebben geresulteerd in een gestroomlijnde en robuuste organisatie. We hebben veel aandacht besteed aan het verkleinen van de combined ratio van het schadebedrijf, waardoor het resultaat, ondanks aanzienlijke schadeclaims in verband met extreem weer, sterk is verbeterd.

De Solvency II-ratio is sinds de kapitaalversterking van Anbang in 2015 aanzienlijk verbeterd, zodat VIVAT in 2016 een begin kon maken met het optimaliseren van haar beleggingsportefeuille. Er werd op dit punt goede vooruitgang geboekt en de verwachting is dan ook dat de winst uit beleggingen zal stijgen. Dat wij kunnen rekenen op de steun van onze aandeelhouder bleek ook dit jaar weer uit de herfinanciering van bestaande leningen en het verstrekken van aanvullende achtergestelde leningen om op groei gerichte initiatieven te financieren.

Het voorbije overgangsjaar belooft veel goeds voor de toekomst, voornamelijk door de inspanningen, flexibiliteit en proactieve houding van onze medewerkers, die sterk betrokken zijn bij de nieuwe organisatie en het klantbelang vooropstellen. Hoewel VIVAT nog altijd opereert onder uitdagende omstandigheden zijn wij klaar om het bedrijf in 2017 verder te doen groeien."

Vermogens- en solvabiliteitspositie

VIVAT N.V. berekent haar positie onder het Solvency II-regime op basis van de standaardformule, zonder rekening te houden met ‘equity transitional measures’, en 0% LAC DT (verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen). De Solvency II-ratio van VIVAT N.V. steeg van 161% eind 2015 naar 175% per ultimo 2016. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan een door de aandeelhouder verstrekte aanvullende achtergestelde tier 2-lening, optimalisatie van de balans en gunstige marktontwikkelingen.



Commerciële ontwikkelingen

VIVAT boekte in 2016 EUR 114 miljoen minder aan bruto premie-inkomsten dan in 2015. Dit kwam voornamelijk door de kleinere portefeuille van Individueel Leven als gevolg van een krimpende markt. De premie-inkomsten van de productlijnen Schade en Pensioen bleven ten opzichte van 2015 min of meer ongewijzigd.



Financieel resultaat

VIVAT boekte in 2016 een netto IFRS-resultaat van EUR 159 miljoen: EUR 50 miljoen hoger dan in 2015 (EUR 109 miljoen). Hogere herstructureringskosten werden gecompenseerd door kostenbesparingen, verbeterde technische resultaten van het schadebedrijf en door de productlijnen Individueel Leven en Pensioen gerealiseerde hogere inkomsten uit beleggingen. De positieve invloed van de wijziging in het LAT-tekort op het financiële resultaat over 2016 (EUR 59 miljoen) vergeleken met het voorgaande jaar was vrijwel gelijk (EUR 52 miljoen).



Balans

De totale activa van VIVAT daalden als gevolg van het optimaliseren van het herverzekeringsprogramma, wat leidde tot een vermindering van zowel de activa als de passiva. Dit werd deels gecompenseerd door additioneel verstrekte achtergestelde leningen en marktontwikkelingen. Het beheerd vermogen van ACTIAM nam toe met EUR 2,5 miljard, als gevolg van inbreng van derden en marktontwikkelingen.

Vooruitgang op strategisch gebied

Met name de structurele kostenreducties, een afgeslankte organisatie en gestroomlijnde bedrijfsprocessen leidden tot stabilisatie. Door extra inspanningen in 2016 werd het personeelsbestand sneller gereduceerd dan aanvankelijk werd geanticipeerd: de doelstelling om het personeelsbestand eind 2018 met een derde terug te brengen werd volledig in 2016 gerealiseerd. Van circa 1.200 werknemers is het dienstverband beëindigd, wat betekent dat VIVAT haar activiteiten inmiddels uitvoert met een personeelsbestand van rond de 2.500 medewerkers. De totale afvloeiingskosten bedroegen ongeveer EUR 120 miljoen in 2016. Daar staan toekomstige besparingen op personeelskosten tegenover van EUR 100 miljoen per jaar. Het aantal vestigingen is teruggebracht en de IT gerationaliseerd, waardoor ook de IT-kosten zijn verlaagd. VIVAT streeft daarnaast naar verdere digitalisering van haar bedrijfsvoering om de organisatie efficiënter en nog meer klantgericht te maken.

VIVAT heeft daarnaast een begin gemaakt met een uitgebreid programma gericht op het verlagen van de combined ratio (COR) van het Schadebedrijf. De COR nam in 2016 af van 109% tot 105% (102% zonder claims wegens extreem weer). Er is veel aandacht besteed aan het verfijnen van de premiestelling en het verzekeringstechnische risico en aan het rationaliseren en converteren van verlieslijdende portefeuilles. Ondanks een groot aantal uitzonderlijke claims wegens weerschade na hevige hagelbuien in juni 2016 is het Schadebedrijf erin geslaagd het rendement van haar portefeuille te verbeteren.

Andere maatregelen die de winstgevendheid structureel moeten verbeteren zijn onder meer wijzigingen in de beleggingsmix ter verhoging van het rendement op de beleggingsportefeuille. Door de kapitaalversterking van Anbang in 2015 kan en zal VIVAT het risicobeleid voor deze portefeuille van de afgelopen jaren ombuigen.

In 2016 zijn een nieuwe Chief Executive Officer, Chief Commercial Officer en Chief Operating Officer aangetreden. De Raad van Bestuur bestaat nu uit zeven leden en is nauw verbonden met de bedrijfsactiviteiten.

Bovendien is de organisatie niet langer ingericht op basis van bedrijfsonderdelen maar als matrixmodel volgens de productlijnen Schade, Individueel Leven, Pensioen en Vermogensbeheer. Alle digitaliseringsactiviteiten zijn ondergebracht in een nieuwe unit: ‘Digitaal’. Voor elk van de productlijnen en de unit is een nieuwe general manager aangesteld.

VIVAT richt zich weer op groei in 2017. Het doel is consumenten beter te bedienen met onze bekende merken, waaronder Reaal en Zwitserleven. Meer dan voorheen kiest VIVAT voor een omnichannel aanpak, met meer nadruk op online-dienstverlening. Wij streven ernaar onze positie over de gehele linie te verbeteren en te versterken. Vanwege diens kenmerkende, verantwoordelijke beleggingsbeleid is vermogensbeheerder ACTIAM een van onze voornaamste boegbeelden. De doeltreffendheid van dit beleid bleek in 2016 uit de hoge score die werd toegekend in de Eerlijke Verzekeringswijzer en de toekenning van de prestigieuze International Climate Award.

VIVAT heeft een nieuw fundament gecreëerd waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd. Naast grotere financiële zekerheid biedt een nauwere samenwerking met onze moedermaatschappij Anbang toegang tot grote deskundigheid op het gebied van digitale dienstverlening. Hierdoor kan VIVAT sneller vooruitgang boeken op dit terrein. Met Big Data-analyses kunnen we de behoeftes van de klant beter identificeren. Dankzij het gebruik van geavanceerde technieken werken we sneller en efficiënter. Daarnaast is VIVAT bezig haar innovatievermogen te vergroten door nieuwe, intensieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met start-ups en niet-financiële instellingen. Dit stelt ons in staat om sneller en adequater te kunnen reageren op de laatste markttrends.