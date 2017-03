ACM wil overname van Delta Lloyd door Nationale Nederlanden beoordelen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Europese Commissie gevraagd de overname van Delta Lloyd door Nationale Nederlanden te mogen beoordelen. De overname heeft vooral effect in Nederland op de markten voor verzekeringen en pensioenen. Daarom wil de ACM zelf een onderzoek doen.

De ACM heeft de kennis en ervaring in huis op het gebied van financiƫle dienstverlening om de overname goed te kunnen beoordelen. De Europese Commissie bekijkt nu wie het onderzoek het best kan doen: de Europese Commissie of de ACM.

Concentratiecontrole

De ACM controleert van tevoren of bedrijven die een ander bedrijf willen overnemen of die willen fuseren niet te veel macht krijgen. De ACM voorkomt daarmee dat er grote bedrijven ontstaan die misbruik van hun sterke positie kunnen maken. We beschermen daarmee concurrenten en consumenten. Dit staat in de Mededingingswet.

Als bedrijven samen een hoge omzet hebben dan onderzoekt de Europese Commissie de fusie of overname in plaats van de ACM. De ACM kan de Europese Commissie dan wel vragen om de overname of fusie te mogen beoordelen zoals in dit geval.