Geen meerderheid BKR registreren studieschuld

Er is, onder partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen, vooralsnog geen meerderheid voor het laten registreren van studieschulden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Slechts drie van de vierentwintig onderzochte partijen zijn voorstander van registratie bij het BKR. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop.nl.

De onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, bekeek de verkiezingsprogramma's- vanuit haar expertise op het gebied verantwoord lenen - en vroeg alle politieke partijen -in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen- naar hun standpunten over studieleningen.

Meerderheid tegen BKR-registratie

De BKR-registratie is onder andere bedoeld voor consumptief krediet, terwijl een studielening wordt gezien als een investeringskrediet. Om deze reden staan studieleningen niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Ruim 70% van de geënquêteerde partijen vindt dat studieleningen (ook wel: studieschulden) niet BKR-geregistreerd moeten worden. Een kleine minderheid, waaronder SP en CDA, zijn wel voor een BKR-registratie van studieleningen. Gebaseerd op de huidige peilingen, zal er geen meerderheid te vinden zijn voor het bij de BKR registreren van de studieschuld.

Politieke verdeeldheid rondom studiefinanciering

De verdeeldheid onder de partijen is (en blijft) groot; daar het gros van de partijen studieschulden niet BKR wil registreren, terwijl een ander deel juist opteert voor versoepelde rentetarieven, en weer een ander deel simpelweg terug wil naar de basisbeurs. Het blijft een thema dat voor veel discussie zorgt.

Madiha Leuven, CEO van Geldshop

"De nationale studieschuld is nooit zo hoog geweest; studenten moeten bij elkaar 17,9 miljard euro terugbetalen aan de overheid. Vijf jaar terug was dit maar 12 miljard (cijfers DUO). Verschillende media meldden deze week dat er bijna 700.000 (ex)studenten in de achterstand staan. Studeren is naar onze mening een basisrecht in een ontwikkeld land, waarin we met elkaar moeten voorzien. Een bestendige toekomstgerichte oplossing zou heel goed zijn voor Nederland. De oplossing zit niet in een leenstelsel dat onze kinderen in de schulden brengt, zonder enige vorm van bewaking. Fijn dat een aantal partijen dat ook inziet!"

Een overzicht van alle onderzoeksresultaten, inclusief antwoorden per politieke partij, is te vinden op de onderzoekspagina.