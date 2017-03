AFM gestart met controleren van dossiers

De eerste dossiercontroles hebben inmiddels plaatsgevonden. VVP laat weten contact te hebben gehad met de toezichthouder: een aantal vergunninghouders heeft inmiddels het verzoek van de AFM gekregen om kopieën van hun Wft-diploma’s op te sturen.

Register is leidend

Al eerder schreef de AFM over dit onderwerp op haar website: “Het register is leidend voor de controle en moet in overeenstemming zijn met de diploma-eisen, zoals die per 1 januari 2017 gelden. Als uit ons register blijkt dat u een adviesvergunning heeft, verwachten wij van u dat u en/of uw personeel over de nieuwe diploma’s beschikt.”

AFM adviseert

De AFM adviseert op haar site dat de vergunninghouder zelf via het digitaal loket de vergunning moet aanpassen, wanneer niemand over de vereiste diploma’s beschikt. Kortom, de waarschuwing die de markt eind vorig jaar van de Autoriteit ontving - “Elke vergunninghouder, groot of klein, kan gecontroleerd worden” - was geen loze belofte.

DWS is back!

Ander bijzonder nieuws met betrekking tot nieuwe Wft-diploma’s: omwisselen is in sommige gevallen tóch weer mogelijk. Hefet u vorig jaar al uw PE Plus-diploma’s gehaald, maar is het niet gelukt om alles om te wisselen, dan kun je alsnog aan de slag.

-> Bekijk hier de voorwaarden.

Vergunning intrekken?

Besluit jij je vergunning voor bepaalde adviesonderdelen in te trekken? Het intrekken van de vergunning gaat niet automatisch; je moet dit doen in het Digitaal loket van de AFM.

Bron: Lindenhaeghe