Koningin Máxima bezoekt New York en Washington

Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van maandag 13 tot en met woensdag 15 maart New York en Washington in het kader van haar werkzaamheden als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Financial Inclusion

Koningin Máxima woont maandagochtend in New York een bijeenkomst bij van de 'Group of Friends of Financial Inclusion'. Dit is een informele groep van VN-ambassadeurs van ca. 37 landen die actief bezig zijn met het wereldwijd verbeteren van de toegang tot financiële diensten om de ontwikkeling van de lage inkomensgroepen mogelijk te maken. Ook heeft Koningin Máxima maandag 13 en woensdag 15 maart diverse besprekingen bij de Verenigde Naties en met een aantal fintech-bedrijven.

Reference Group

Dinsdag 14 maart bezoekt Koningin Máxima de Wereldbank Groep en de InterAmerican Development Bank in Washington. Daar heeft zij interne besprekingen en een ontmoeting met leden van haar 'Reference Group'. Deze advies- en klankbordgroep bestaat uit elf vertegenwoordigers van internationale organisaties met specifieke kennis op het gebied van inclusieve financiering. Koningin Máxima werkt nauw met hen samen. Enkele leden van de Reference Group zijn de Alliantie voor Inclusieve Financiering (AFI), de 'Better than Cash Alliance', de Adviesgroep voor Armoedebestrijding (CGAP), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Wereldbank (WB).