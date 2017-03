Financiële dienstverleners kiezen voor pensioenfonds SBZ

Sinds pensioenfonds SBZ vorig jaar de deuren opende voor werkgevers in de financiële sector, meldden zich 16 nieuwe financiële instellingen aan. Deze groei maakt SBZ niet alleen robuuster en daardoor toekomstbestendiger, ook biedt het schaalvoordelen. Daar profiteren de nieuwe en al eerder aangesloten werkgevers en deelnemers van.

Pensioenfonds SBZ richtte zich, sinds de oprichting in 1961, exclusief op zorgverzekeraars als een niet verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Vorig jaar besloot het fondsbestuur ook andere werkgevers uit de financiële sector toe te laten. Zij kunnen bij SBZ kiezen uit drie verschillende middelloonregelingen. Deze regelingen sluiten aan bij de cao voor Zorgverzekeraars en de cao Verbond van Verzekeraars.

SBZ kwam als beste uit de bus

Een van de nieuwkomers bij SBZ is verzekeraar Zurich Benelux. Hierover zegt CFO Dick Jan van der Wolde: "We hadden een verzekerde regeling. Daarvan liep de contractperiode bij de uitvoerder af. Doorgaan betekende een zeer substantiële premieverhoging. We zijn rond gaan kijken voor alternatieven. Voor de uitvoering van onze pensioenregeling kwam SBZ er als beste uit bij de afweging van alle kosten en baten. De deelnemers gaan erop vooruit". Volgens Van der Wolde is door de overstap naar SBZ voorkomen dat de pensioenregeling van Zurich zou verslechteren. "Voor veel deelnemers is nu zelfs sprake van een verbetering. Zo was voorheen het tijdelijk partnerpensioen voor eigen rekening van de deelnemers, bij SBZ zit dit standaard in de regeling." De CFO van Zurich kenschetst SBZ als "een professionele en snel acterende partij die open communiceert."

Schappelijk tarief

Ook Anker uit Groningen sloot zich aan bij SBZ. Directielid Bert Posthumus: "Omdat onze pensioenverzekeraar stopte met onze bestaande regeling, zochten we een oplossing. Het bureau Pensioen Perspectief adviseerde ons hierbij. Het aanbod van SBZ sloot bijna naadloos aan bij de regeling die we hadden. Daar komt bij dat wij nu tegen een zeer keurig tarief ook een ANW-hiaatverzekering en een uitgebreide WIA-dekking voor de medewerkers hebben kunnen afsluiten bij SBZ. Wel zo prettig dit allemaal onder één dak te hebben verzekerd! " Posthumus heeft een goed gevoel bij de overstap naar SBZ. "Het is een degelijke partij die doelbewust zelfstandig is gebleven. Ze zijn groot genoeg om een stabiel premiebeleid te bieden."

Profiel SBZ

SBZ maakt zelf geen winst, maar genereert rendement voor de deelnemers. Het pensioenfonds heeft een bewezen trackrecord met uitstekende resultaten op het gebied van vermogensbeheer. SBZ kent verder een zogenoemde actuariële premie. Dit houdt in dat er geen doorsneepremie is, maar een premie die is afgestemd op de werknemerspopulaties: werkgevers met veel jonge medewerkers betalen bij SBZ minder premie dan werkgevers met een gemiddeld ouder bestand.

SBZ in cijfers

Actieve deelnemers: circa 11.500

Inactieve deelnemers: circa 23.500

Gepensioneerden: circa 7.500

Werkgevers: circa 49

Belegd vermogen: circa € 5,25 miljard

Beleidsdekkingsgraad eind 2016: 105,9%