Met DAK en Aplaza: complete digitale verzekeringsadministratie

DAK biedt in samenwerking met Aplaza haar ruim 1500 leden meer efficiency en gemak voor zowel volmacht als provinciale polissen. Aplaza werkt samen met maatschappijen, service providers en softwaresystemen.

Met DAK Volmacht en de provinciale administratie van DAK (bestaat uit ruim 120 maatschappijen), kunnen kantoren snel en efficiënt hun digitale verzekeringsadministratie inrichten. Met één druk op de knop in het softwarepakket van de adviseur worden de polissen via DAK automatisch opgeslagen in het klantdossier.

Meer efficiency

“Hoe meer marktpartijen de samenwerking aangaan met Aplaza, hoe meer toegevoegde waarde voor de adviseur. Dit is ketenintegratie in optima forma. Vooral in het provinciale kanaal waar de mate van digitalisering verschilt per maatschappij, biedt de samenwerking met Aplaza meer gemak met DAK voor onze leden”, aldus Tim Rijvers, algemeen directeur van DAK.

“Wij zien een toenemende gebruik van Aplaza bij het intermediair waarbij we tot op heden een gemiddelde besparing van 1.000 uur per intermediair per jaar zien. Door de aansluiting van DAK op Aplaza, stijgt het besparingspotentieel van alle DAK-leden” aldus Fred Lingg, directeur Aplaza.

Over DAK

Intermediairscollectief DAK is het enige collectief van en voor adviseurs. Een coöperatie waarin de leden centraal staan. Met een brede dienstverlening op het gebied van verzekeringen, hypotheken en kredieten beschikt een adviseur snel over een passende oplossing voor zijn klanten.

Over Aplaza

Aplaza koppelt softwaresystemen van verzekeringsadviseurs aan de extranetten en digitale postbussen van verzekeraars en serviceproviders. Aplaza zorgt er zo voor dat ingevoerde gegevens en bijhorende documenten over en weer direct in de juiste systemen terecht komen. Er hoeven geen gegevens meer dubbel te worden ingevoerd en het scannen van documenten is niet meer nodig.

Tim Rijvers, Algemeen Directeur DAK en Fred Lingg, directeur Aplaza