Belastingdienst ontvangt ruim 2,1 miljoen aangiften

In de eerste anderhalve week van de aangifteperiode deed een groot aantal mensen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016. Ruim 2,1 miljoen mensen deden afgelopen dagen hun aangifte. Dat is ongeveer net zo veel als deze periode vorig jaar.

Sinds woensdag 1 maart is het mogelijk om aangifte te doen over het jaar 2016. Tot en met 12 maart deed 79% van de mensen aangifte via MijnBelastingdienst. 9% deed dit via de Aangifte App 2016. De overige 12% van de aangiften kwam binnen via fiscale dienstverleners (9%) en Hulp bij Aangifte (3%).

Systemen

Om de drukke periode van de eerste dagen goed het hoofd te bieden heeft de Belastingdienst de capaciteit van de systemen dit jaar verruimd. Dat heeft tot nu toe succes: alleen op de eerste dag is mensen die aangifte wilden doen in sommige gevallen gevraagd om het op een later tijdstip opnieuw te proberen. Aangifte is tot 1 mei mogelijk via Belastingdienst.nl/aangifte.

Wie aangifte doet voor 1 april, krijgt voor 1 juli bericht van de Belastingdienst. Vragen kunnen worden gesteld via Twitter @Belastingdienst, de Facebookpagina van de Belastingdienst en de Belastingtelefoon.