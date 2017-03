SNS ontwikkelt nieuwe combinatievoordelen

SNS geeft klanten, vanaf 1 april 2017, extra voordeel als zij hun betaalrekening combineren met een spaarrekening, inboedelverzekering of SNS Hypotheek. Het combinatievoordeel bestaat uit 0,1% meer spaarrente, 20% premiekorting bij een inboedelverzekering en 0,25% rentekorting op een hypotheek met vaste rente.

SNS wil klanten extra belonen als zij naast hun betaalrekening ook een van bovengenoemde producten bij de bank afsluiten. In de toekomst gaat SNS combinatievoordeel uitbreiden met meer producten.

Automatische berichtgeving

Klanten krijgen combinatievoordeel automatisch als zij hun betaalrekening regelmatig gebruiken, elke maand hun inkomen storten en minimaal tien bij- of afschrijvingen hebben. Een klant die behalve een betaalrekening ook een inboedelverzekering heeft bij SNS krijgt 20% korting op de premie. Ook spaarders profiteren. In combinatie met een betaalrekening geldt 0,1% hogere rente op een spaarrekening. Al langer gold dat SNS 0,25% rentekorting geeft op een SNS Hypotheek met vaste rente, als de hypotheek vanaf een betaalrekening van SNS wordt betaald. Alle klanten die recht hebben op combinatievoordeel krijgen hier bericht over en hoeven daar zelf niks voor te doen.

Meest voorkomende combinaties

'In de bankenwereld is het vaak verplicht om een betaalrekening te openen als je een verzekering afsluit. Dat is bij SNS nooit zo geweest en dat zal niet veranderen. We waarderen het als klanten naast hun betaalrekening ook andere geldzaken bij ons onderbrengen. Wij willen klanten daar ook iets voor teruggeven. Om combinatievoordeel voor de grootst mogelijke groep relevant te maken, hebben we drie meest voorkomende combinaties gekozen. In de toekomst breiden we SNS Combinatievoordeel uit met nog meer producten. We denken daarbij graag slim mee in de portemonnee van Nederlanders', zegt Patrick Kuijsters, Directeur Marketing en Online bij SNS.