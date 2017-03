Liever inspraak bij windmolens dan vergoeding

Bijna 60% van de ruim 146.000 mensen die tot nu toe het Woonkieskompas van Vereniging Eigen Huis hebben ingevuld, vinden dat er rekening moet worden gehouden met hun belangen als er windmolens in hun woonomgeving worden gebouwd.

Zij willen geen financiële vergoeding in ruil voor het inleveren van inspraakmogelijkheden. Een kleine 20% van de omwonenden voelt wel voor een vergoeding als ze daarvoor minder te zeggen krijgen over de locatie van windmolens in hun buurt en 14% staat hier neutraal tegenover.

Isolatie niet verplichten

Bijna 55% vindt dat de overheid huiseigenaren met een slecht energielabel niet mag verplichten om hun woning te isoleren. Ruim 22% vindt dat dit wel verplicht moet worden, een kleine 15% heeft daarover geen uitgesproken mening.

Privacy bankgegevens

Een andere opvallend resultaat van Woonkieskompas is dat bijna 80% van de deelnemers van mening is dat een bank of andere financiële instelling toestemming aan de klant moet vragen als zij hun gegevens willen gebruiken. Slechts 7,5% heeft er geen moeite mee als dit zonder hun expliciete toestemming gebeurt.

Kieshulp

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het WoonKieskompas van Vereniging Eigen Huis. Deze kieshulp laat de standpunten van politieke partijen zien over kwesties zoals verplichte energiebesparing in huis, windmolens in woonbuurten of de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Huiseigenaren en huurders die het woonbeleid van politieke partijen belangrijk vinden kunnen de verschillende politieke standpunten toetsen aan hun eigen opvattingen op woonkieskompas.nl