Vier op de vijf Nederlanders wil afschaffing eigen risico in de zorg

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor een definitieve afschaffing van het eigen risico in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.), waarbij 1.325 Nederlanders werden ondervraagd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2017.

80,4% van de respondenten is voor afschaffing van het eigen risico. Van deze groep respondenten wil 27% terug naar een no-claim systeem binnen de zorgverzekering. 11,7% van de respondenten wil het eigen risico behouden om de zorgkosten beheersbaar te houden. Tot slot is er een kleine groep (7,9%) die niet weet of het eigen risico wel of niet behouden moet blijven.

Standpunt eigen risico belangrijke factor bij stemmen

Voor ruim 82% van de respondenten is het standpunt van politieke partijen omtrent het eigen risico, in meer of mindere mate, van belang bij het stemmen. Voor 57,3% van de respondenten is het eigen risico een cruciale (en stem-bepalende factor) voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat de standpunten van politieke partijen omtrent het eigen risico, weliswaar in mindere mate, meespelen in de stemkeuze (25,6%). Tot slot geeft 17,1% aan dat het eigen risico niet meespeelt in de keuze voor een politieke partij.

Actiefste stemmers tegen eigen risico

Mensen die het eigen risico willen afschaffen en terug willen naar een no-claim systeem, zijn stemmers die het meest actief zijn. Bij deze groep geeft 76% namelijk aan op 15 maart naar de stembus te gaan. Mensen die het eigen risico willen afschaffen, om de zorg betaalbaar te houden, geven voor 61% aan dat ze zullen stemmen. 65% van de sympathisanten van het eigen risico geeft aan naar de stembus zullen gaan. Tot slot is er een groep die niet weet wat te doen met het eigen risico. Van de groep die niet weet wat te doen met het eigen risico, geeft 43% aan te gaan stemmen op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Bekijk het volledige onderzoek, inclusief grafische weergaven op de onderzoekspagina van het Z.I.C.