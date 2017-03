VVD populairste partij onder zzp'ers

De VVD lijkt de populairste partij te worden onder de Nederlandse zzp'er tijdens de Tweede Kamer-verkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke ZZP Enquête onder bijna 700 zzp'ers.

Bijna 19% van de respondenten zegt op de VVD te gaan stemmen, gevolgd door 15,5% die aangeeft op de Ondernemers Partij te willen stemmen. Daarna volgen de zwevende kiezers, D66 (9,5%), PVV (7,6%), GroenLinks (7,6%) en Forum voor Democratie (4%). Het minst populair onder de zzp'ers zijn DENK (iets meer dan een 0,5%), 50PLUS (1%) en VNL (1,5%).

Respondenten

Het onderzoek werd gedaan onder 684 zzp'ers. In de enquête geven zij onder andere aan op welke politieke partij zij van plan zijn te gaan stemmen. Het grootste gedeelte van de mannelijke zzp'ers zegt op de VVD te gaan stemmen, terwijl de meeste vrouwen zeggen nog te zweven.

Politieke partij per sector

Onder de zzp'ers in de bouw is de PVV met bijna 22% de populairste partij, terwijl onder de zzp'ers in de detailhandel de Ondernemers Partij de populairste (49%) lijkt te zijn. Bij zzp'ers in de ICT is de VVD met 33% de grootste partij, in de land- en tuinbouw sector delen de PVV en de VVD (20% elk)de eerste plaats. Ondernemers in de cultuur, sport en recreatie branche kiezen vooral voor GroenLinks (19%).

Provincie

De VVD is met name populair bij zzp'ers in de zuidelijke provincies. Ook kan de PVV op veel stemmen rekenen in die provincies. In Noord-Holland zegt het grootste gedeelte zzp'ers nog te zweven. Daarna is D66 het populairst in deze provincie. In de noordelijke provincies lijkt de Ondernemers Partij het populairst.

Over het onderzoek en ZZP Enquête

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Landelijke zzpenquete.nl, dat trends in de zzp-markt onderzoekt en behoeftes en ontwikkelingen inzichtelijk maakt. De resultaten zijn tot stand gekomen door middel van een representatieve steekproef van ruim 650 zzp’ers. De Landelijke ZZP Enquête is een initiatief van ikwordzzper.nl, een platform dat startende en oriënterende zzp’ers op weg helpt.