Voorlopige premiestaffels pensioenrichtleeftijd 68 jaar

Op 10 maart 2017 heeft de Belastingdienst premiestaffels gepubliceerd gebaseerd op pensioenrichtleeftijd 68 jaar. Hoewel deze staffels een voorlopig karakter hebben, kunnen pensioenuitvoerders en werkgevers met een beschikbare premieregeling zich hiermee beter voorbereiden op het nieuwe fiscale kader vanaf 1 januari 2018.

Wettelijk is vastgelegd dat de pensioenrichtleeftijd meebeweegt met de levensverwachting. Als gevolg hiervan is eerder besloten dat per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar stijgt.

Premie-inleg circa 6% lager

Vooralsnog blijft in een middelloonregeling de maximale opbouw van 1,875% ouderdomspensioen per jaar gelden. Het pensioen hoeft volgens de Belastingdienst een jaar minder lang uitgekeerd te worden, vanaf 68 in plaats van 67 jaar. Daarom wordt de maximale premie-inleg bij beschikbare premieregelingen verlaagd. De nieuwe premiepercentages zijn overigens wel gebaseerd op een recentere overlevingstafel.

Onderstaande figuren tonen de maximale premie-inleg bij een rekenrente van 4% en 3% indien wordt gespaard voor ouderdomspensioen en 70% nabestaandenpensioen vanaf de pensioendatum (staffel type 2). De maximale staffel per 1 januari 2015 (leeftijd 67 jaar) en die per 1 januari 2018 (leeftijd 68 jaar) worden met elkaar vergeleken.

Uit de plaatjes blijkt dat er gemiddeld 4 tot 6% minder premie mag worden ingelegd.

Voor de tabellen met premiepercentages zie hier de belastingdienstpensioensite.

Link: Bron en commentaar LCP Wijziging pensioenregeling per 1 januari 2018

Beschikbare premieregelingen die gelijk zijn aan de fiscaal maximale staffels zullen moeten worden aangepast. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een versobering van de pensioenregeling. De marktrente is al geruime tijd lager dan 3%, waardoor pensioenuitvoerders premiestaffels mogen hanteren gebaseerd op een rekenrente lager dan 3% (in de praktijk hebben we al staffels gezien gebaseerd op 2,5%, 2,0%, 1,5% en zelfs 1,0%). Met zo’n staffel kan meer premie worden ingelegd, waardoor het huidige pensioenbudget gehandhaafd kan blijven. Hoewel deze wijziging het gevolg is van fiscale wetgeving zal dit wel in overleg met de medezeggenschap moeten gebeuren.