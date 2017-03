Schouten Zekerheid helpt ondernemers met internationale ambities

Veel ondernemers denken het, maar weinig ondernemers doen het: ondernemen in het buitenland. Vaak laten ze zich tegenhouden, omdat ze niet goed genoeg op de hoogte zijn van bijvoorbeeld de lokale wetgeving. Zonde, want er liggen zoveel kansen en mogelijkheden! Daarom organiseert verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid twee kennissessies Internationaal Ondernemen & Verzekeren, waar ondernemers presentaties bij kunnen wonen van specialisten uit verschillende landen en hun vragen kunnen stellen.

De kennissessie start met een presentatie van William J. Cremer, Amerikaanse aansprakelijkheidsadvocaat, die de aanwezigen meeneemt naar de Amerikaanse rechtbank. Dhr. Cremer is een expert in het internationale recht als het gaat om de vertegenwoordiging van niet-Amerikaanse multinationals in Amerikaanse rechtszaken. In deze hoedanigheid heeft hij onder andere Koninklijke TenCate bijgestaan. Tijdens de presentatie zal hij alles vertellen over productaansprakelijkheid in Amerika en de invloed hiervan op Europa.

Daarnaast geeft dhr. Cremer antwoord op vragen als:

- Wat zijn de verplichtingen die in Amerika gelden op het gebied van het bewaren van digitale data zoals e-mails, sms’jes, WhatsApp- of Facebookberichten?

- Hoe zit het precies als een niet-Amerikaans bedrijf in Amerika voor de rechter komt in verband met een productaansprakelijkheidsclaim?

- Zijn ondernemers zich ervan bewust dat in een Amerikaanse rechtzaak privacy van ondergeschikt belang is?

- Wat moet een ondernemer doen als hij gedaagd wordt voor een Amerikaanse rechter?

- Hoe zit het met de Amerikaanse wet- en regelgeving die geldt, aangezien de Europese regels in een Amerikaanse procedure niet meer van toepassing zijn?

- Hoe is de dekking van verzekeringsproducten in Amerika, gelet op het verhoogde risico en de vaak veel hogere toegewezen claims?

- Hoe gaan bedrijven om met de juryrechtspraak en het beeld wat in de media over hen wordt geschetst?

Internationale specialisten

Vervolgens zijn er verschillende break-outsessies die worden gepresenteerd door lokale specialisten vanuit het GBN-netwerk. Bij dit netwerk, waar Schouten Zekerheid lid van is, zijn 5.000 verzekeringsprofessionals uit meer dan 100 landen aangesloten die elkaar ondersteunen op het gebied van lokale risico’s, regels en gebruiken. De sprekers zijn gevestigd in het betreffende land en weten dus als geen ander hoe zakendoen hier werkt. De volgende landen/gebieden zijn vertegenwoordigd bij de kennissessie: België, Duitsland, Frankrijk, Oost-Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Waarom is deze sessie belangrijk voor ondernemers?

België: nog geen 60 kilometer bij ons vandaan, maar toch een wereld van verschil. Bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid van automobilisten. Waar schade op de verzekering in Nederland vaak gelimiteerd is tot 2,5 miljoen euro voor materiële schade en 6 miljoen voor letselschade, is deze in België ongelimiteerd. Handig om te weten voor de ondernemer die Belgische medewerkers in dienst heeft met leaseauto’s. Zo zijn er nog veel meer verzekeringszaken en risico's die een ondernemer móet kennen als hij internationaal zaken doet.

Aanmelden

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddag 28 maart en donderdagochtend 30 maart in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Aanmelden is kosteloos en kan via schoutenzekerheid.nl/agenda.