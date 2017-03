Van Lanschot publiceert Jaarverslag 2016

Van Lanschot publiceert het jaarverslag over 2016. In dit verslag wordt financiële en niet-financiële informatie in samenhang met elkaar gepresenteerd. Daarmee biedt men de aandeelhouders en andere stakeholders een integraal overzicht van deprestaties en, naar het inzicht van Van Lanschot,de toegevoegde waarde als wealth manager.

In het jaarverslag maakt men ook bekend dat de naam van de groep later dit jaar wordt veranderd.

Van Lanschot Kempen

Bestuursvoorzitter Karl Guha: 'De tijd is gekomen om in onze communicatie één strategisch geheel te smeden van onze groep. Dat doen we door een nieuwe groepsnaam te introduceren: Van Lanschot Kempen. Een naam die recht doet aan het karakter van het bedrijf, onze gemeenschappelijke cultuur en de veranderingen die we doorvoeren. De individuele merken Van Lanschot, Evi en Kempen blijven zoals vertrouwd zichtbaar in de markt en behouden hun focus op respectievelijk private banking-, particuliere en institutionele klanten.'

Voor de naamswijziging van de juridische, beursgenoteerde entiteit Van Lanschot NV in Van Lanschot Kempen NV is een statutenwijziging noodzakelijk, die zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei in 's-Hertogenbosch.

Het Engelstalige jaarverslag bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en een aantal bijlagen is beschikbaar. Daarnaast is er een Nederlandstalig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2016 beschikbaar; de online versie staat op de website van Van Lanschot, een gedrukte versie kan vanaf eind maart worden aangevraagd.

Financiële agenda 2017 van Van Lanschot:

6 april Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

18 mei Trading update eerste kwartaal 2017

18 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 augustus Halfjaarcijfers 2017

3 november Trading update derde kwartaal 2017