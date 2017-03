Overstappen autoverzekeraar is gemakkelijk

​Overstappen naar een andere autoverzekeraar is gemakkelijk. Dat vindt een meerderheid van de consumenten met een autoverzekering, zo blijkt uit onderzoek van GFK in opdracht van de AFM.

Ruim 800 consumenten met een autoverzekering werd gevraagd hoeveel moeite het kost om over te stappen van verzekeraar. Van de personen die in het afgelopen jaar waren overgestapt, vond 92 procent dit gemakkelijk of heel gemakkelijk. Van degenen die niet waren geswitcht, dacht twee derde dat overstappen gemakkelijk of heel gemakkelijk is.

Uit het onderzoek van GfK blijkt verder dat ongeveer vier op de vijf van alle Nederlandse huishoudens een autoverzekering heeft. Van de consumenten met zo’n verzekering was 7,7 procent in de twaalf maanden voor het onderzoek naar een andere verzekeraar overgestapt. Dat percentage ligt hoger dan bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Volgens zorginformatiebureau Vektis wisselde 6,4 procent eind 2016 van zorgverzekeraar.

Bron: Verbond van Verzekeraars