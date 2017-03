Lenen is goedkoper – maar er wordt minder geleend

Zoals alle rentestanden zijn ook de tarieven van consumptieve kredieten de laatste jaren gedaald. Deze daling houdt min of meer gelijke tred met de daling van de tarieven van de hypotheekrente en spaartegoeden. Lenen is dus goedkoper geworden. Tegelijkertijd lenen Nederlandse huishoudens steeds minder. Dit concludeert MoneyView in het vandaag verschenen Special Item Consumptief Krediet.

De gemiddelde lage en hoge rentetarieven voor persoonlijke leningen laten in de laatste vijf jaar een daling zien van 1,8% en 2,1% procentpunt. Het gemiddelde lage en hoge rentetarief voor doorlopende kredieten daalde in dezelfde periode met 1,4% en 1,6% procentpunt. Ter vergelijking, de gemiddelde variabele hypotheekrente daalde de laatste vijf jaar met 1,7% procentpunt, de gemiddelde rentevergoeding op direct opvraagbare spaarrekeningen met 2,1% procentpunt.

Uit cijfers van DNB blijkt dat ten opzichte van 2011, het jaar waarin de gemiddelde jaarlijkse kredietverstrekking haar hoogtepunt bereikte, de verstrekking met ruim 30% is gedaald, tot net iets minder dan € 19 miljard gemiddeld. Hoewel de economische vooruitzichten momenteel heel wat positiever zijn dan de afgelopen jaren en consumenten dan over het algemeen wat eerder geneigd zijn leningen te sluiten, blijkt dit vooralsnog niet uit de cijfers. De gevolgen van de recessie, met de daaruit voortvloeiende ‘hand op de knip’, en de strengere normen ten aanzien van lenen, zouden hier wel eens debet aan kunnen zijn.

MoneyView ProductRating

In het Special Item worden ook de jaarlijkse MoneyView ProductRatings bekend gemaakt. De vijf sterren voor de prijsstelling van persoonlijke leningen zijn voor:

- DEFAM (Huiseigenaar Persoonlijke Lening Premium) en

- Freo (Persoonlijke lening).



Vijf sterren voor de voorwaarden van persoonlijke leningen zijn voor de grootbanken:

- ABN AMRO (Persoonlijke Lening) en

- Rabobank (Persoonlijke Lening).

Bij de doorlopende kredieten komen exact dezelfde aanbieders in aanmerking voor de vijf sterren. Voor prijs dus DEFAM (Huiseigenaar Doorlopend Krediet Premium) en Freo (Doorlopend Krediet), voor voorwaarden ABN AMRO (Flexibel Krediet) en Rabobank (Doorlopend Krediet).

Ook heeft MoneyView onderzoek gedaan bij aanbieders van kredieten naar de manier waarop deze omgaan met klanten met betalingsachterstanden.

Dit en meer is terug te lezen in het gratis MoneyView Special Item Consumptief Krediet dat gratis te downloaden is vanaf www.specialitem.nl.

Bron: Special Item MoneyView