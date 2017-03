De rente beweegt in 2017 als een jojo

In 2016 kende de rente op de kapitaalmarkt een heel geleidelijke ontwikkeling: dalend tot juli en stijgend vanaf oktober. Dit jaar is de marktrente bewegelijker en meer onvoorspelbaar. Ondanks de golfbewegingen is het verschil tussen de laagste en de hoogste rentestand in 2017 tot dusverre echter beperkt: slechts 0,30%-punt.

Veel geldverstrekkers hebben vorige week de rente verhoogd nadat de marktrente vanaf begin maart opliep. Met name de rentes op de lange rentevaste perioden stegen hierdoor flink. De renteverhogingen zorgden voor een aanvragenpiek bij veel aanbieders: in week 11 nam landelijk het aantal aanvragen via HDN met liefst 33% toe ten opzichte van de week daarvoor. Zoals het echter een jojo betaamt daalde de marktrente vorige week alweer.

Vergelijken we de huidige rentetarieven op 10 jaar NHG met die van eind oktober, toen de marktrente begon op te lopen, dan blijkt dat met name banken en regiepartijen als MUNT en Aegon in deze periode hun tarieven verhoogd hebben. De partij die de rente het meest heeft verhoogd is echter een verzekeraar, namelijk Nationale Nederlanden.