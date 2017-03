NVHP en UWV starten beroepsopleiding erkend hypotheek planner

Vorige week is met 21 deelnemers het traject gestart dat de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners samen met het UWV en het leerwerkloket Amersfoort heeft ontwikkeld. Bij succes wordt het traject ook in andere delen van Nederland gestart.

Veel vacatures bij leden

Onderzoek onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft uitgewezen dat er op dit moment veel vacatures zijn voor goed opgeleide Erkend Hypothecair Planners. Maaike Verhoef, lid van het Dagelijks Bestuur van de NVHP: “Al geruime tijd is er sprake van een aanzienlijk aantal vacatures. Op dit moment zijn er bij onze leden meer dan 200 vacatures die niet vervuld kunnen worden. In de praktijk ontstaat dan al snel de situatie dat de ene onderneming een Erkend Hypothecair Planner bij een ander bedrijf gaat werven. Het probleem van de ene ondernemer is dan misschien opgelost maar de andere ondernemer krijgt er dan weer een probleem bij. De belangrijkste oplossing op dit moment is te zorgen dat er nieuwe instroom is van Erkend Hypothecair Planners”.

UWV/ leer/werkloket Amersfoort

“Wij hebben, aldus Maaike Verhoef, contact gezocht met het UWV. Binnen 24 uur werd er een afspraak gemaakt. Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd. Op basis daarvan hebben we een profiel gemaakt van kandidaten waar bij onze leden de meeste vraag naar is. Belangrijke onderdelen van dat profiel zijn onder meer, HBO niveau, ervaring in de financiële sector, analytisch kunnen denken, consumentgerichtheid én de bereidheid om héél hard te studeren. Het UWV heeft in samenwerking met het leerwerkloket Amersfoort vervolgens kandidaten geselecteerd die aan dit profiel voldeden. Deze kandidaten zijn vervolgens voor een tweetal informatiebijeenkomsten uitgenodigd. Ik was onder de indruk van deze kandidaten. Over het algemeen zeer gemotiveerde kandidaten met, voor ons vak, belangrijke ervaringen in eerdere functies”.

Traject van ruim 7 maanden

De kandidaten gaan nu een traject in dat ruim 7 maanden zal duren. Tijdens dit traject worden ze opgeleid voor Wft Basis, Wft vermogen en Wft Hypotheken. Wanneer deze diploma’s zijn behaald wordt de opleiding voortgezet met de Leergang Hypothecair Planner. Ook deze wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen door het Cito. De opleiding wordt verzorgd door Monique Londema, één van de, door de leden van de NVHP, hoogst gewaardeerde docenten. Voor het Wft gedeelte van de opleiding wordt dankbaar gebruik gemaakt van het lesmateriaal dat Hoffelijk Financieel voor dit traject beschikbaar heeft gesteld.

Stages

Naast de opleiding gaat de NVHP ook voor de kandidaten bemiddelen bij het vinden van stages. Gemiddeld zal dat een á twee dagen in de week zijn. Maaike Verhoef: “In eerste instantie zullen bij de meeste kantoren de kandidaten in het kader van hun stage starten als ondersteuner van de hypotheekadviseur. Ooit ben ik zelf ook zo begonnen. Als ondersteuner zie je direct alle stappen van het hypotheekproces en krijg je inzicht in hoe belangrijk bepaalde informatie is voor een goede voortgang van het proces. Zodra de Wft diploma’s zijn behaald kunnen de werkzaamheden als stagiair worden uitgebreid”

Verdere uitrol

“Het traject is voor de kandidaten zwaar, aldus Maaike Verhoef. Naast de klassikale lesdagen gedurende deze 7 maanden zal men veel uren thuis moeten studeren maar wanneer ik de gedrevenheid zie waarmee de kandidaten de eerste lesdag zijn begonnen heb ik er veel vertrouwen in dat we de branche gaan verrijken met een aantal nieuwe Erkend Hypothecair Planners waar we trots op zullen worden. Verloopt dit traject succesvol dan onderzoeken we samen met het UWV of we dit traject ook in andere delen van Nederland gaan opzetten.”