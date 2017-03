Beloningsbeleid boven aan agenda in stemseizoen 2017

Het beloningsbeleid staat dit stemseizoen bovenaan de agenda van de aandeelhouders. Er wordt voorafgaand aan het AVA-seizoen van 2017 hard gewerkt aan beleidsontwikkeling en engagement met de ondernemingen, zo meldt BMO Global Asset Management (EMEA).

Die nadruk op beloningsregelingen was eerder al ingezet. In het MVB-jaarverslag 2016 rapporteert BMO Global Asset Management over het stemgedrag in 2016 bij ruim 93.000 moties op krap 9.000 jaarvergaderingen in 73 landen. De beloning van het senior management van de ondernemingen blijft onderwerp van discussie tussen beleggers en het management. BMO Global Asset Management heeft wereldwijd bij 52% van deze moties tegen het management gestemd, een toename van 8 procentpunt ten opzichte van 2015.

In het verslag wordt toegelicht dat er tegen 17% van de beloningsregelingen is gestemd (iets meer dan de 16% in 2015), in een jaar van sterk aangevochten remuneratievoorstellen bij grote Britse ondernemingen. De belangrijkste pijnpunten waren excessieve uitkeringen door een zwakke correlatie tussen de bedrijfsstrategie en de gebruikte KPI’s, zwakke prestatiedoelstellingen en beloningen die geen recht doen aan de prestatieniveaus alsook een al te grote nadruk op de korte termijn.

Het algehele stemgedrag verschilde in 2016 sterk van land tot land. Zo werd bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk tegen 4,0% van de bestuursvoorstellen gestemd, 15% van de gevallen in Duitsland, 31,4% in Frankrijk, 15,0% in Zwitserland, 19,8% in Spanje en 24% in Italië. Dat er in Frankrijk zo weinig steun aan het management werd gegeven, had te maken met diverse punten van zorg, zoals de bezoldiging, de onafhankelijkheid van het bestuur en de kapitaalstructuur.

Ook geeft het verslag een overzicht van de engagementactiviteiten van BMO Global Asset Management bij meer dan 700 ondernemingen in 52 landen. Via engagement kwamen de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance – ESG) in diverse sectoren aan de orde. Het uitgangspunt daarbij was dat een gedegen beheersing van die onderwerpen een onderneming kan helpen de risico’s te verminderen en de langetermijnprestaties te verbeteren. De belangrijkste onderwerpen waren in 2016 onder andere klimaatverandering (uitgebreide contacten met ondernemingen in de sector grondstoffenwinning, nutsbedrijven en industriële ondernemingen), arbeidsomstandigheden (gesprekken met grote multinationals die met controverses te maken kregen) en bedrijfsethiek (onder andere in de auto-industrie). Over diverse ondernemingen is een aparte samenvatting van de geboekte voortgang terug te lezen.

Impact beleggen is eveneens een thema. Er is voor het eerst in kaart gebracht hoe het engagement samenhangt met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Dat verband is vooral sterk bij de doelen voor ‘fatsoenlijke banen’, ‘klimaatverandering aanpakken’ en ‘vrede, veiligheid en rechtvaardigheid’.

Vicki Bakhshi, hoofd Governance & Sustainable Investment, BMO Global Asset Management (EMEA): “Het beloningsbeleid is en blijft een onderwerp dat op zeer veel belangstelling kan rekenen, van zowel beleggers als van de algehele publieke opinie. We hebben in 2016 gebruik gemaakt van ons stemrecht om een duidelijk signaal af te geven aan het bestuur en het management van die ondernemingen waar de beloning niet (goed) op de langetermijnprestaties is afgestemd. Het onderwerp beloning blijft ons natuurlijk wereldwijd bezighouden, maar 2017 wordt vooral in het VK een belangrijk jaar vanwege de bindende stem over het remuneratiebeleid bij de ondernemingen.

Verantwoord beleggen geniet steeds meer aandacht, vooral omdat steeds duidelijker wordt dat het meewegen van ESG-criteria de financiële prestaties niet schaadt. Corporate governance, arbeidsomstandigheden en milieustandaarden zijn niet alleen ethische, maar ook financiële kwesties.

Wij voorzien in de toekomst een verlegging van de aandacht van risico naar kansen en ‘impact’. De SDG’s zijn vorig jaar heel snel tot het bedrijfsleven en beleggers doorgedrongen. Wij zijn van mening dat engagement met ondernemingen een belangrijke manier is waarmee beleggers aan de realisatie van die doelstellingen kunnen bijdragen.”

Bron: bmogam.nl