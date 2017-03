FirstBrick is nu Nationaal Hypotheek Loket

In de eerste lenteweek van 2017 introduceert de FlexFront Groep een nieuwe naam voor haar midoffice. Nationaal Hypotheek Loket is onderdeel van de FlexFront Groep en profileert zich sinds 1997 binnen de financiële sector als expertise-centrum op het gebied van hypotheekacceptatie en hypotheek gerelateerde processen.

‘De naam Nationaal Hypotheek Loket vertegenwoordigt veel beter wie we zijn en wat we kunnen betekenen voor hypotheekverstrekkers, intermediairkantoren en diens klanten. We bieden specialistische vakkennis en een excellent proces aan de hypotheekadviseur en consument. De hypotheekverstrekker verschaffen we marktkennis en vertalen klantbehoeftes in concrete marktproposities ten behoeve van de aanbieder. We zijn betrokken geweest bij meerdere succesvolle marktintroducties en hebben een ruime ervaring in het periodiek en structureel overnemen van arbeids- en communicatieprocessen. Deze samenwerkingen hebben altijd geleid tot een hogere servicegraad en hoger NPS bij onze opdrachtgevers.’

Position Paper: het moet beter!

Nationaal Hypotheek Loket vindt dat de hypotheekbranche efficiënter kan functioneren. Door kritisch te kijken naar de processen, kunnen hypotheekaanvragen vele malen sneller en kwalitatief hoogwaardiger worden behandeld.

Hypotheekadviseurs richten zich op een beperkt aantal hypotheeklabels waarmee ze de gehele breedte van de markt kunnen bedienen. Elk type klant blijkt met een assortiment van zes tot acht hypotheekmerken te bedienen. Intermediairs specialiseren zich uit praktische overwegingen en dat is volgens Nationaal Hypotheek Loket een verstandige aanpak. De consument heeft behoefte aan snelheid bij het afsluiten van een hypotheek, dat kan alleen tot stand komen door specialistische kennis.

De een-loket gedachte is achterhaald

Voor hypotheekverstrekkers is het daarom van belang dat de individuele hypotheekadviseur het label kent. Serviceproviders kunnen daarin een essentiële rol vervullen – al doen ze dat zelden. Net als een hypotheekadviseur kan een hypotheekacceptant zich onmogelijk specialiseren op 28 verschillende hypotheeklabels. Daardoor zijn acceptanten van distributiepartijen met een breed assortiment vaak onvoldoende op de hoogte van het acceptatiebeleid van de aanbieder. Dat is slecht voor de klanttevredenheid.

Nationaal Hypotheek Loket onderkent het belang van vakkennis en specialisatie. Daarom richt het zich op een select en complementair aantal hypotheekverstrekkers waarmee in volmacht wordt samengewerkt.

Focus bij distributie

‘Hypotheekverstrekkers zijn er niet bij gebaat hun label simpelweg in het schap van serviceproviders te leggen. Door gebrek aan kennis bij intermediairs en serviceproviders sneeuwen de individuele labels onder in de competitieve markt. Wanneer hypotheekverstrekkers nadrukkelijk kiezen voor een selecte groep van distributiepartijen staat hun label vol in de focus bij het aangesloten intermediair. Dit komt de kwaliteit en de snelheid van het hypotheekproces ten goede en dat werkt positief voor de beleving bij de klant.’ aldus Antoinette Kalkman, Algemeen directeur van de FlexFront Groep.

Het position paper is hier te downloaden.

Bron: nationaalhypotheekloket.nl.