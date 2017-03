Delta Lloyd publiceert jaarverslag 2016

Vandaag publiceert Delta Lloyd haar Annual Report 2016. Het jaarverslag geeft beleggers, business partners, klanten, medewerkers en de samenleving een gedetailleerd, geïntegreerd overzicht van onze financiële en niet-financiële resultaten in 2016.

Het jaarverslag is beschikbaar op www.deltalloyd.com en kan online worden geraadpleegd of gedownload als PDF. Het verslag wordt in het Engels gepubliceerd. Een Nederlandse samenvatting van het Annual Report is vanaf 10 april 2017 online beschikbaar.