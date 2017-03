Vraag naar cyberverzekeringen bij Nederlandse bedrijven neemt toe

De vraag naar cyberverzekeringen in Nederland is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen, zo blijkt uit cijfers van Lloyd's – de specialist op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen. Tussen 2014 en 2016 heeft Lloyd's een toename van 900% genoteerd in de cyberpremies die ze ontvangen van Nederlandse bedrijven, waardoor het land de grootste Centraal-Europese afnemer is van cyberverzekeringen en landen als Duitsland, Frankrijk en Italië ver achter zich laat.

Nu de GDPR over ongeveer een jaar in werking treedt, benadrukt Ralph van Helden, Country Manager Benelux bij Lloyd's, dat het belangrijker is dan ooit om goed voorbereid te zijn op cyberincidenten en de risico's die deze voor bedrijven kunnen vormen. Volgens de enquête 'Facing the Cyber Risk Challenge', waarin Lloyd's onderzoek deed naar de houding van Europese business leaders ten opzichte van cyberrisico's, heeft 94% van alle Nederlandse bedrijven de afgelopen vijf jaar te maken gehad met cyberincidenten en maakt 68% zich zorgen om dergelijke incidenten in de toekomst.

Ralph Van Helden, Country Manager Benelux bij Lloyd's, licht toe: “Voor de Europese implementatie van de algemene verordening gegevensbescherming in 2018 heeft Nederland al de nationale meldplicht datalekken ingevoerd. Het lijkt erop dat bedrijven zich hierdoor bewuster zijn geworden van de kwetsbaarheid van hun gegevens, en de risico's en gevolgen van cyberbedreigingen. Nederlandse bedrijven zijn vaak toonaangevend in het toepassen van innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen, maar dit betekent ook dat ze meer risico's lopen. Op dit moment zijn ze bezig om de manier waarop ze omgaan cyberrisico's te heroverwegen. Uit de enquête blijkt dat Nederlandse bedrijven ook toonaangevend zijn als het gaat om het beschermen van hun bedrijfsactiviteiten. In dit digitale tijdperk kun je cyberincidenten nooit volledig uitsluiten. Het belangrijkste is dus hoe je hiermee omgaat en welke maatregelen je neemt om je bedrijf en, nog belangrijker, je klanten te beschermen. Een cyberverzekering zorgt er niet alleen voor dat de financiële risico's beperkt blijven, het kan bedrijven ook wegwijs maken in deze nieuwe omgeving, of helpen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te gaan met mogelijke operationele en reputatieschade, en sneller te herstellen.”

Lloyd's breidt uit in Rotterdam

Lloyd's, de specialist op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen, vergroot zijn Nederlandse aanwezigheid met een nieuw kantoor in Rotterdam waar Lloyd's Netherlands Representative B.V. en de assuradeurs Dual, W.A. Hienfeld B.V., StartStone en Ironshore/Pembroke zijn gevestigd.

Nederland is een bekende en betrouwbare markt voor Lloyd's en de gespecialiseerde assuradeurs bieden dekking aan op een groot aantal gebieden, zoals maritiem, algemene aansprakelijkheid, constructie en werktuigbouw, ongevallen en gezondheidszorg, contanten en kunst.

Ongeveer 60% van de bedrijfsactiviteiten van Lloyd's in Nederland heeft betrekking op maritieme risico's – van grote rederijen tot kleine binnenvaartschippers – maar het bedrijf biedt ook oplossingen voor grote, internationale ondernemingen en KMO's, bijvoorbeeld ongevallen- en zorgverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen bij openbare aanbestedingen, KMO-pakketten, uitgebreide motorrijtuigenverzekeringen en verzekeringen bij overstromingen.

Over het nieuwe kantoor zegt Ralph van Helden: “Lloyd's is al geruime tijd actief in Nederland – we leveren al honderden jaren gespecialiseerde risico-oplossingen aan op de Nederlandse markt. Er is veel gebeurd sinds we in 2011 ons kantoor in Rotterdam hebben geopend. We zijn groter geworden en hebben onze lokale distributie uitgebreid zodat bedrijven op lokaal niveau toegang hebben tot de innovatieve producten van Lloyd's – in hun eigen taal en met lokale dienstverlening, maar ondersteund door de betrouwbaarheid van Lloyd's. Ik hoop dat deze gedeelde ruimte verzekeringsmakelaars en assuradeurs de mogelijkheid biedt om elkaar persoonlijk te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en risico-oplossingen te bespreken; het is namelijk deze interactie die Lloyd's in staat stelt om de creatieve en innovatieve oplossingen aan te bieden waar we bekend om staan.”

Benno Reischel, Lloyd’s Head of Europe, zegt: “Nederland is een belangrijke markt voor Lloyd's. Daarom ben ik ook erg blij met deze nieuwe ruimte waar makelaars en assuradeurs samen innovatieve producten en risico-overdrachtsoplossingen kunnen bespreken.”