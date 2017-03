Makkelijk en veilig inloggen met iDIN bij de Belastingdienst

Dit jaar kun je bij de Belastingdienst op een nieuwe manier inloggen, met iDIN. iDIN is een nieuwe dienst van de banken waarmee consumenten zich makkelijk en veilig bij verschillende organisaties online kunnen identificeren. En dat slaat aan: voor de aangifte over 2016 is sinds februari bij de Belastingdienst al bijna 15.000 keer via iDIN ingelogd en dat aantal neemt iedere dag toe.

Veilig en gemakkelijk

Wie zijn bankzaken via internet regelt, logt regelmatig in bij zijn bank. Daarmee is het voor de meesten een gemakkelijke routine. Met iDIN gebruik je dezelfde routine (zie https://www.iDIN.nl). Je hoeft geen nieuwe inloggegevens te onthouden. Je logt in zoals je dat bij je bank gewend bent, in een beveiligde omgeving, net zoals bij internetbankieren of iDEAL. Bij het inloggen met iDIN toont je bank eerst welke persoonsgegevens je op het punt staat te versturen naar de organisatie waar je je online wilt identificeren. Voordat die gegevens worden verstuurd moet je ze eerst bevestigen. Gebruikers bepalen dus zelf of ze hun persoonsgegevens willen delen en met welke partij. Zo houden ze volledige controle over hun privacy.

Consumentenbond heeft voorkeur voor iDIN

De Consumentenbond onderschrijft het gemak en de betrouwbaarheid van inloggen met iDIN. Die heeft diverse inlogmethodes bij de Belastingdienst getest en spreekt zijn voorkeur uit voor iDIN. Het is inmiddels mogelijk om naast de Belastingdienst (zie https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/) bij een tiental andere organisaties iDIN te gebruiken. Uiteindelijk wil iDIN een gangbare inlogmethode worden bij overheidsdiensten, verzekeraars en webwinkels. Veel consumenten gebruiken daar nu relatief onveilige, voorspelbare wachtwoorden en dat kan leiden tot identiteitsfraude. iDIN maakt het internet een stuk veiliger.

Je kunt iDIN nu al gebruiken bij de volgende bedrijven en instellingen:

- Belastingdienst

- ONVZ

- Zorgverzekeraar

- Aangetekend Mailen

- Ondertekenen.nl

- ZYNYO

- Florius

- Interbank

- Kedin

- Verloning.nl

- GoCredible