Delta Lloyd introduceert 'Variabel Pensioen' als nieuwe variant binnen het Direct Ingaand Pensioen. Met Variabel Pensioen kunnen klanten na het bereiken van de pensioendatum met een deel van het opgebouwde pensioenkapitaal beleggen. Dit wordt ook wel doorbeleggen genoemd.

Hierdoor is de pensioenuitkering minder afhankelijk van de rente op het moment dat de uitkering wordt aangekocht en kan bij positieve beleggingsresultaten een hogere pensioenuitkering worden verkregen.

Bij het Variabel Pensioen van Delta Lloyd kiest de klant om 15, 30 of 45% van zijn pensioenkapitaal te beleggen, afhankelijk van het gewenste risico dat hij wil en kan lopen. Dit percentage kan de klant wijzigen als zijn risicoprofiel wijzigt. Het andere deel van zijn pensioenuitkering staat vast. Zo kan de uitkering nooit lager worden dan het deel dat vast staat.

Annemieke Visser, directeur Delta Lloyd Leven: 'Nu de rente zo laag staat willen veel klanten de mogelijkheden benutten om een hogere pensioenuitkering te realiseren. En daar willen ze ook wel een beetje risico voor lopen. Maar aan de andere kant willen deze mensen toch ook graag de zekerheid dat de uitkering niet lager wordt dan een bepaald bedrag. Daar hebben we met het Variabel Pensioen dan ook voor gezorgd.'

Delta Lloyd speelt met Variabel Pensioen in op de Wet verbeterde premieregeling die per 1 september 2016 van kracht is. Hiermee is het wettelijk kader voor premieregelingen gewijzigd: het kapitaal dat in deze regeling wordt opgebouwd, hoeft niet meer op de pensioendatum in een vaste uitkering omgezet te worden, maar kan ook in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd.