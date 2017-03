Deze week heeft Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) haar vijfentwintigduizendste lid verwelkomd. VZR bestaat nu ruim 8 jaar en behartigt de belangen van alle zakelijke rijders in Nederland. Dat hiermee een behoefte wordt vervuld, laat de ledenaanwas zien!

Zakelijk rijden is in de loop der jaren steeds complexer geworden, o.a. door de vele veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de bijtelling en de autoregelingen. Maar ook door de diversiteit aan mogelijkheden: een zakelijke auto kopen of leasen, wel of niet bijtellen, zakelijk rijden in een privéauto tegen een kilometervergoeding of met een mobiliteitsbudget, de privéauto zelf kopen of via private lease. VZR helpt werknemers en werkgevers niet alleen met duidelijke informatie over hun rechten en plichten, maar helpt ook bij het maken van keuzes uit alle mogelijke opties.

Naast het bieden van directe hulp en informatie aan de leden behartigt VZR ook de belangen van de zakelijke rijders in Nederland. Onder andere door artikelen en white papers te publiceren, die vervolgens in de pers en in de politiek worden opgepikt. Ook heeft VZR verschillende keurmerken geïntroduceerd die de leden en belangstellenden houvast bieden, bijvoorbeeld voor private lease en autoregelingen. VZR is aangesloten bij diverse platforms, zoals de Mobiliteitsalliantie, waarmee zij zich nadrukkelijker in de publieke en politieke arena’s beweegt.

Voorzitter Jan van Delft: “De groei van VZR is spectaculair. Wij verwachten dat de groei in de komende jaren zal doorzetten en verwachten eind 2018 rond 40.000 leden te hebben genoteerd. Die verdere groei is voor een groot deel te verklaren uit de ontwikkeling van de zakelijke rijder richting zakelijke mobiliteitgebruiker.” Hier bedoelen we niet alleen autogebruikers mee, maar werknemers die afhankelijk van hun agenda een vervoersmiddel kiezen (de ‘multimodale werknemers’). Deze medewerkers rekent VZR expliciet tot haar doelgroep.”