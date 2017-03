Knab verbreedt aanbod financiering van ondernemers

Knab verbreedt het aanbod van financiering aan ondernemers en gaat daarvoor een samenwerking aan met een viertal advies- en financieringspartners: European Credit Partners (ECP), Qredits, SVEA en Voldaan. Door deze samenwerking biedt Knab een breed pallet aan financieringsmogelijkheden voor ondernemers naast de al bestaande Knab Crowdfunding.

Het grootste gedeelte van de financieringsaanvragen die bij Knab Crowdfunding binnenkomen zijn ondernemers met een liquiditeitsbehoefte om groei te financieren. Bij een kortlopende liquiditeitsbehoefte biedt een werkkapitaal-oplossing uitkomst. Voor een langlopende liquiditeitsbehoefte is een leningvorm zoals crowdfunding passender. Met het toevoegen van deze vier partners kan Knab altijd op zoek naar de voordeligste financieringsoplossing voor de ondernemer.

Remko Jansen van Knab Crowdfunding: "Samen met deze partners kunnen we nu een duurzame financieringsoplossing op maat zoeken die past bij een financieringsbehoefte. Crowdfunding past immers niet bij iedere situatie. Maar we willen ondernemers graag helpen bij het zoeken naar een oplossing in hun voordeel. Daarom hebben we deze samenwerkingen opgezocht."

Enkele weken geleden maakte Knab Crowdfunding ook al de samenwerking met Symbid bekend, de Nederlands marktleider op het gebied van crowdfunding van eigen vermogen.

ECP

Voor ondernemingen met groeipotentie heeft ECP een asset based financieringsoplossing. ECP staat echt in contact met de ondernemer en biedt hen het 'vermogen om te groeien' door op een informele, non-conventionele manier samen naar praktische en inventieve oplossingen te zoeken.

Qredits

Qredits is een stichting zonder winstoogmerk. Qredits is onder aanvoering van het Ministerie van Economische Zaken opgericht om startende en bestaande ondernemers te financieren tot € 250.000,

SVEA

Svea Finans koopt b2b facturen van ondernemers en betaalt tot 98% hiervan binnen 24 uur uit. Het kredietrisico en debiteurenbeheer nemen zij uit handen, daarmee geeft Svea Finans vrijheid tot ondernemen.

Voldaan

Voldaan koopt facturen van MKB-klanten en betaalt deze dezelfde werkdag. Als ondernemer bepaal je zelf welke facturen worden verkocht. Daarmee voorziet Voldaan in de liquiditeitsbehoefte van ondernemingen.

Knab Crowdfunding brengt ondernemers en investeerders bij elkaar. Via het online platform kunnen Knab klanten investeren in bedrijven van ondernemers die op zoek zijn naar een snelle en gedegen financiering om hun groeiplannen te realiseren. Ondernemers met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Knab Crowdfunding. Knab Crowdfunding wordt aangeboden door Knab in samenwerking met Collin Crowdfund N.V. Collin beoordeelt de leningaanvragen en beheert de leningen. De investeringen in crowdfundingprojecten gaan via een Crowdfundingrekening bij Knab.