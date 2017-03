Een derde van de jongeren sluit verzekering op ouders naam af

Een derde van de jongeren tussen de 18 en de 24 jaar heeft ooit een autoverzekering afgesloten op de naam van de ouders. Dit blijkt uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net.

Uit recent onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat jongeren tussen de 18 en de 24 jaar een hogere risicogroep zijn en over het algemeen meer schade en ongevallen veroorzaken. Het gevolg hiervan is dat jongeren meer premie betalen en ervoor kiezen om een verzekering af te sluiten op de naam van hun ouders, om zo de premie te verlagen.

Uit het onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net blijkt dat een derde van de jongeren een autoverzekering afsluit op de naam van hun ouders. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, geeft een aantal mogelijkheden: 'Allereerst is er de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten waarbij de ouder aangeeft dat zijn/haar kind ook een van de regelmatige bestuurders is.' Hoogstwaarschijnlijk betalen de ouders dan een iets hogere premie, maar nooit zo hoog als de bestuurder tussen de 18 en 24 zelf zou betalen. Volgens Buis komt deze optie weinig voor. 'Daarnaast is er de optie om een verzekering af te sluiten op de naam de ouders, waarbij wordt gezegd dat de ouder de regelmatige bestuurder is, terwijl in feite het kind tussen de 18 en de 24 de regelmatige bestuurder is.' Dit is een vorm van verzekeringsfraude, en dus ook niet toegestaan.

Deze laatste optie wordt fronting genoemd. Fronting houdt in dat de verzekeraar een polis afgeeft aan de verzekerde, gebaseerd op een bepaald risico, terwijl de verzekerde niet in deze risicogroep behoort. Jongeren sluiten een verzekering af op de naam van hun ouders, en krijgen ook de premie die bij deze risicogroep hoort. Kortom, jongeren brengen dus te weinig premie in voor de risicogroep waar ze tot behoren.

Buis benadrukt dat er verschillende manier zijn voor jongeren om het afsluiten van een verzekering voordelig te maken. 'Allereerst is het voordelig om zelf een verzekering af te sluiten, omdat er al vroeg begonnen wordt met het opbouwen van schadevrije jaren.' 'Daarnaast zijn er tegenwoordig verzekeraars, en deze groep wordt steeds groter, die de consument laten betalen per gereden kilometers.' 'Ook bestaan er nieuwe technologie├źn zoals de rijgedrag applicatie.' Dit is een applicatie die bijhoudt hoe netjes er gereden wordt. Punten waar de applicatie op beoordeeld zijn bijvoorbeeld snelheid behouden, remmen, optrekken en het nemen van bochten. Hoe hoger er op deze punten wordt gescoord, hoe meer korting er kan worden verkregen op de premie. Uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net. blijkt tevens dat consumenten klaar zijn voor het gebruik van deze app. Twee derde van de consumenten gaf aan dat zij wel gebruik zouden maken van deze rijgedrag applicatie.

Het volledige onderzoek is hier te lezen: https://www.goedkoopsteautoverzekering.net/wp-content/uploads/2017/03/Onderzoeksrapport-autoverzekeringen-2017.pdf