79% ouders checkt regelmatig bankrekening van hun kind

Bijna negen op de tien jongeren overleggen bij grote online uitgaven (meer dan €50) altijd eerst met hun ouders. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder 1.100 jongeren van 11 tot en met 16 jaar in het kader van de Week van het geld 2017. Bij online uitgaven moeten jongeren vaker overleggen met hun ouders, dan bij uitgaven in een winkel. Driekwart van de jongeren mag van zijn ouders meestal wel zelf bepalen waaraan ze hun eigen geld uitgeven.

Veel vertrouwen in webshops, maar sommige aankopen toch liever in de 'echte' winkel

De helft van de jongeren met een betaalrekening heeft de afgelopen drie maanden iets online gekocht van zijn eigen geld. Gemiddeld besteedden deze jongeren in totaal €54,- aan hun online aankopen. Het vertrouwen in webshops is groot. Een meerderheid van de jongeren vertrouwt erop dat een bedrijf het product bij hen aflevert als ze online iets besteld en betaald hebben. Eén op de vijf jongeren heeft wel eens spijt gehad van zijn online aankoop.

Fysieke winkels blijven in trek bij jongeren. Hoewel een meerderheid de voorkeur heeft om toegangskaarten voor uitjes, games, muziek en films online te kopen, worden producten als kleding, voeding, cadeaus en gadgets nog steeds liever in een 'echte' winkel gekocht.

'Contant geld blijft populair'

Zestig procent van de jongeren beschouwt online bankieren als veilig. Slechts een klein deel van de jongeren bewaart zijn geld liever thuis dan op de bank. Dit betekent niet dat contant geld volgens jongeren kan worden afgeschaft. 75% vindt contant geld niet overbodig.

Vrijwel alle jongeren van 15/16 jaar hebben een betaalrekening

Acht op de tien jongeren hebben een betaalrekening en drie kwart heeft een spaarrekening. Dit neemt toe naarmate jongeren ouder worden. Zo hebben vrijwel alle jongeren (95%) van 15 en 16 jaar een betaalrekening. Bij 11- en 12- jarigen is dit 64%. Bij zes op de tien jongeren wordt het zakgeld direct op hun bankrekening gestort. Eén op de vijf jongeren krijgt kleedgeld. 11- en 12-jarigen krijgen minder vaak kleedgeld (9%) dan 13- en 14-jarigen (22%) en 15- en 16-jarigen (32%). Gemiddeld krijgen 13-/14-jarige jongeren per maand 53 euro kleedgeld, terwijl dat bij 15-/16-jarigen iets hoger ligt: 55 euro.

Over de Week van het geld 2017

De Week van het geld 2017 vindt plaats van 27 t/m 31 maart. Het thema is 'Maakt geld gelukkig?' Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Thuis en in de klas. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Kijk voor alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl